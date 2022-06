A Mercedes Benz, a Daimler és a BMW is közölte, hogy az elmúlt két év ellátásgondjai után végre

ismét elegendő csúcstechnológiás alkatrészt tud beszerezni, így a gyártás nem sokára teljes kapacitással működhet.

Az ellátási gondok rendeződése úgy látszik a vártnál korábban következik be. Az egyre rosszabb globális gazdasági környezetben és a gyorsuló infláció mellett ez bizakodásra adhat okot a gyártóknak, amik egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az elektromos átállásra. A pozitív hírek ellenére azonban még számos kockázattal kell szembenézni.

Még mindig hétről-hétre figyeljük az eseményeket, de eddig alapvetően nem volt gondunk a gyártással. Itt-ott előfordultak ellátási problémák, de ez semmi ahhoz képest, ami tavaly történt

- mondta a Mercedes termelési és ellátási lánc menedzsmentjének vezetője, Joerg Burzer.

Fotó: Shutterstock

Az autók iránti kereslet fellendülése ellenére az autógyártóknak csökkenteniük kellett a kibocsátást, mivel az üzemek nem tudtak elég chipet beszerezni. A modern autók pedig rengeteg félvezetőt használnak a beépített számítógépek miatt. Az ellátási láncok akadozása miatt a leállások olyan súlyosak voltka az ágazatban, hogy a személygépkocsik globális termelése alig mutatta a világjárvány előtti szintre való fellendülés jeleit.

A chip kínálat javulásával együtt a gyártóknak csökkenteni kellett a rendelésállományukat, mivel félő volt, hogy a romló gazdasági környezetben nem lesz kereslet az autók iránt. A Tesla vezére, Elon Musk ebben a helyzetben kijelentette, hogy a cég személyzetének 10 százalékát le kell építeni, illetve arról is beszélt, hogy nagyon rossz előérzete van a gazdasági folyamatokkal kapcsolatban.

Elon Musknak nagyon rossz előérzete van: elbocsátásokra készül a Tesla Először csak mindenkit visszaparancsolt az irodába Elon Musk, ám úgy tűnik, a munkások toborzása is szünetel és elbocsátások is jönnek a Teslánál.

A világ leggazdagabb emberének aggodalmait azonban nem osztják az iparág német szereplői. A német Ifo index szerint a helyi autógyártók hangulata jelentősen javult májusban. A jelentés szerint a német gyártók bíznak benne, hogy képesek lesznek árakat emelni és ezzel leküzdeni az elszálló nyersanyagárakat.

Az iparág eddigi egyik legnagyobb problémáját jelentő globális chiphiány pedig megoldódni látszik.

A romló gazdasági helyzet és a magas infláció miatt a fogyasztói kereslet csökkent az elektronikai cikkek iránt. Az így felszabaduló chip-készletekre pedig rávetette magát az autóipar, ami a helyreálló beszerzéssel már be tudja hozni az elmúlt év lemaradásait.

Többek között a Volkswagen csoport is arról számolt be, hogy hamarabb állt helyre az ellátás mint várták és jelenleg folyamatos a szállítás az alkatrészekből. Természetesen a kockázatok még ott vannak a szektor körül és nem is minden vállalat osztja a német cégek optimizmusát. A Volvo Trucks péládul azt közölte, hogy még mindig korlátozottan jut csak chipekhez és ez rá fogja nyomni a bélyegét a következő negyedéves eredményekre is.