A G7-ek bajorországi találkozójuk második napján konkrét intézkedésekről is megállapodtak. Az összehangolt szankciók célja, hogy még határozottabban elszigeteljék Oroszországot, ennek érdekében korlátozzák a hozzáférését a (hadi)ipara működtetéséhez szükséges külföldi szolgáltatásokhoz és technológiákhoz. A hírek szerint jelentősen kibővítik a szankciókkal sújtott orosz illetve fehérorosz politikusok és üzletemberek listáját is, amelyre a kelet-ukrajnai szakadár területek önjelölt vezetői közül is többen felkerülhetnek.

Kiállunk Ukrajna mellett, ameddig csak kell

– fogalmazott a hét legnagyobb gazdaságot tömörítő csoport kommünikéje. Ebben azt írják: támogatják Ukrajna törekvését, hogy megvédje magát, biztosítsa szabadság és független jövőjét és elrettentse Oroszországot a jövőbeli agressziótól. Ennek érdekében – ahogy fogalmaztak – megerősítik és bővítik az ukrán kormánynak és az ukrán népnek tett korábbi biztonsági vállalásaikat is. A G7-ek az orosz invázió kezdete óta csaknem 30 milliárd dollárnyi segítséget ajánlottak fel Ukrajnának, beleértve a pénzügyi segélyeket, valamint a humanitárius illetve hadianyag szállítmányokat is.

A nagyhatalmak vezetői egy elhúzódó orosz-ukrán háborúra rendezkednek be, és arra számítanak, hogy Moszkva a következő hónapokban ideiglenesen felfüggesztheti a kelet-ukrajnai offenzívát, ahogy tette ezt április elején Kijevnél, és átcsoportosíthatja erőit más frontokra. Úgy vélik, Oroszország az év végén újabb, a jelenleginél is vehemensebb támadásba kezdhet.

A G7-ek vezetőihez intézett videóbeszédében Volodimir Zelenszkij közben arról beszélt, szeretne még a tél beállta előtt véget vetni a háborúnak. Ehhez azonban, az ukrán elnök szerint a nyugati országoknak több és nagyobb fegyvereket kellene küldeniük az ukrán hadseregnek, enélkül ugyanis nem tudják visszafoglalni az oroszoktól a megszállt kelet-ukrajnai területeket. A nyugati hatalmak az orosz-ukrán háború kezdetén még főként kisebb tankelhárító ütegeket és föld-levegő rakétarendszereket bocsátottak Ukrajna rendelkezésére, ám az elmúlt időszakban ezeket egyre nagyobb arányban váltották fel a nagyobb hatótávolságú nehéztüzérségi fegyverek.

Az Egyesült Államok legújabb felajánlása is ilyen lehet. Joe Biden amerikai elnök a pletykák szerint még az eheti NATO-csúcson bejelentheti, hogy Washington NASAMS-típusú, norvég-amerikai gyártmányú, közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert vásárolhat Ukrajna számára. Az amerikaiak legújabb szállítmánya ezek mellett további tüzérségi muníciót és radarrendszereket is tartalmazhat majd a Financial Times értesülése szerint.