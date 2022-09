Annak ellenére, hogy a filmipar lassan magához tér a koronavírus-járvány okozta sokkból- a streamingháborút, úgy látszik, kezdi elveszíteni– írja a Business Insider. A múlt hét végén, szombaton tartották az Egyesült Államokban a nemzeti mozinapot, ennek alkalmából országszerte több ezer filmszínházban kínáltak 3 dollárért a belépőket. A kedvezményes napon az USA-ban nagyjából 8 millió ember ment el moziba. A vetítőtermek lemaradását a VOD-szolgáltatókkal szemben jól mutatja, hogy hat nappal korábban az HBO sikerszériájának, a

Sárkányok házának (House of the Dragon) második epizódját egy nap alatt több mint 10 millióan nézték meg.

Fotó: Shutterstock

Hozzá kell tenni, hogy a mozik alapvetően hátrányból indultak, hiszen a kedvezményes ünnepi nap ellenére csak nagyon kevés közönségfilm volt műsoron a hétvégén. Ezt jól szemlélteti, hogy a legnézettebb film az immár 15. hete műsoron lévő Top Gun: Maverick volt.

Az arányokból jól látszik, hogy a moziknak hatalmas szükségük van az új blockbusterekre. A filmipar rendkívül meddőnek mondható az idei második fél évben. A bejelentett premierek közül már csak a DC féle Black Adam, a Marveltől érkező Vlack Panther: Wakanda Forever és az Avatar: The Way of Water című filmektől lehet nagyobb kasszarobbantást várni.

A filmipari pangásról az amerikai Színháztulajdonosok Országos Szövetségének vezetője, John Fithian is beszélt. Szerinte

a következő 12-18 hónapban még biztosan nem fog visszaállni a filmkínálat a járvány előtti szintre.

A hazai Cinema City mozikat nem érinti az amerikai testvércég esetleges csődje A Cineworld továbbra is tetemes adósságokkal küzd, ezért a társaság fontolóra vette, hogy csődöt jelent az Egyesült Államokban. A Cineworld Group az anyavállalata a legnagyobb hazai moziláncnak, a Cinema Citynek. Kérdésünkre a CC Magyarország kommunikációs vezetője elmondta, hogy az amerikai testvércégük problémái a hazai filmszínházakat nem érintik.

A streaming most átveheti a gyeplőt

Miközben a mozik szenvednek a filmhiánytól, a streamingplatformok rekordokat döntögetnek a friss megjelenésekkel. Az HBO MAX Trónok harca spin off szériája mellett az Amazon Prime is versenybe küldte a saját fantasysorozatát, a The Rings of Power című, A Gyűrűk Ura világában játszódó sorozatot. Az Amazon közlése szerint

az első két epizódot világszerte 25 millióan nézték meg az első napon.

Az Amazon Prime és az HBO MAX mellett még meg kell említeni a Disney+ platformot is, amely követhetetlenül nagy mennyiségben szór az előfizetőkre Marvel- és Star Wars-tartalmakat. Az egeres cégnél jelenleg a She-Hulk című képregény-adaptáció fut, de még ebben a hónapban érkezik mellé a Star Wars világában játszódó Andor. Jövő év elején pedig debütál a közönség kedvenc The Mandalorian várva várt harmadik évada.

Fotó: Robyn Beck/AFP

Az Insider szerint a filmszínházaknak hatalmas érvágás lehet, hogy látszólag a Disney a kis képernyőkön képzeli el a Csillagok háborúja jövőjét. Ennek oka egyértelműen a folytatástrilógia lesújtó fogadtatása lehet. Jól jelzi, hogy a stúdió inkább a VOD-sorozatokban gondolkodik a franchise kapcsán, hogy az Obi-Wan- és a Boba Fett-történetek is ilyen formában láttak napvilágot, annak ellenére, hogy kezdetben mind a kettő játékfilm lett volna.

Látni kell, hogy minőség terén már nincs különbség egy streamingsorozat és egy mozifilm között. A büdzséket tekintve szinte egyenlők az esélyek.

A The Rings of Power például a valaha készült legdrágább televíziós sorozat lett a maga 465 millió dolláros költségvetésével.

A Variety szerint a House of the Dragon epizódonként valamivel kevesebb, mint 20 millió dollárt kóstált, vagyis az első éved nagyjából 200 millió dollárba kerülhetett.

Fotó: Shutterstock

A Diesel Labs elemzőcég egy másik érdekes felmérést végzett az alkotások népszerűségével kapcsolatban. Azt nézték meg, hogy az egyes filmek és sorozatok mekkora figyelmet kapnak a közösségi médiában. Arra jutottak, hogy a Sárkányok háza a közösségi médiában olyan mozisikerekkel fut együtt, mint a Top Gun: Maverick, a The Batman vagy a Thor: Szerelem és mennydörgés.

Ezek alapján sejthető, hogy a sorozatok aranykora addig ki fog tartani, ameddig a stúdiók képesek ilyen eredményeket elérni az alkotásokkal.