Visszatértek a magyarok a mozikba – VG Podcast Ismét sorra érkeznek a hollywoodi blockbusterek a mozikba, így a magyar nézők is sorban állnak a jegypénztáraknál. Tavaly a magyar filmszínházak majdnem 5,5 millió látogatót fogadtak, ami nagyjából fele a 2019-es év vendégszámának. Az ország legnagyobb multiplexmozi-hálózatában az idei első fél évben több film is nagyon jó nézőszámokat produkált, így a tavalyi eredmény szinte biztosan hozható lesz. Az év végi Avatar 2. pedig meglepetést is okozhat.