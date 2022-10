Kezdődhet a Moszkvicsok gyártása a Reanult üzemében

A Renault oroszországi távozását követően gyorsan felmerült, hogy ismét Moszkvics márkanéven kezdjenek el autókat gyártani a francia cég által hátrahagyott gyárban és a moszkvai polgármester, Szegej Szobjanyin szerint ez már decemberben el is kezdődhet.

Fotó: Shutterstock

Noha Szobjanyin már májusban arról beszélt, hogy a Moszkvicsok gyártása több ezer munkahelyet őrizhet meg, a gyár azóta is üresen áll. Azt a moszkvai polgármester is elismerte, hogy mekkora zuhanáson van túl a háború kezdete óta az orosz autóipar – noha a Lada gyártása sikeresebb volt, mint a Moszkviccsal kapcsolatos tervek – ám reméli, hogy

kormányzati segítséggel már decemberben elindulhat a rendszerváltás megelőző időszak márkájának gyártása.

A Moszkvics gyár csütörtökön arról számolt be, hogy idén 600 autó legyártásában reménykedik, melyekből 200 elektromos lehet, míg jövőre akár 50 ezer autó is elkészülhet. A gyár idézve Szobjanyint arról is beszélt, hogy minden szükséges szakértelem rendelkezésre áll ahhoz, hogy Moszkva legyen az elektromos autók gyártásának központja.

Augusztusban az orosz főváros és a Kamaz megállapodott arról, hogy 5 milliárd rubeles beruházást hajtanak végre a Moszkvics üzemén. Azonban a Kamaz külföldi partnereket is keres a moszkvai gyártás elindításához. Ez a Reuters forrásai szerint egy kínai cég lehet, szemben a korábbi, iráni partnerekről szóló pletykákkal.