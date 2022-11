Jeremy Hunt pénzügyminiszter kedden ismerteti költségvetési tervét, de a hét végén bizonyos részleteket már elárult a sajtónak. A Sky News vasárnap reggeli beszélgetős műsorában elmondta, hogy „mindenkitől áldozatokat kér majd”, de azt is elismerte, hogy a legalacsonyabb jövedelműektől „nem lehet sokat várni”. Ezért ugyan mindenki magasabb adókat fizet majd, de a legnagyobb jövedelműeknek nagyobb áldozatot kell vállalniuk.

Jeremy Hunt őszinteséget ígér a briteknek.

Fotó: Niklas Halle’n / AFP



A pénzügyminiszter próbálja helyreállítani az Egyesült Királyság hitelességét a befektetők körében, amelyet az elődje és a korábbi kormányfő szeptemberi miniköltségvetése alaposan megtépázott, és végül mindkettőjük állásába került. „Azt kell tennünk, ami az országnak és a jelenlegi helyzetünknek a legjobb, és ez sajnos adóemeléssel jár” – erősítette meg a Sunday Timesnak is. A lap szerint a pénzügyminiszter a felére csökkentené a tőkenyereség-adó adómentességi határát, és a jövedelemadó kiegészítő kulcsának megfizetéséhez szükséges küszöböt pedig évi 150 ezer fontról 125 ezer fontra vinné le. „Amit megígérhetek, az az, hogy őszinte leszek a probléma mértékét illetően, és igazságos leszek a kezelésében, és igen, ez azt jelenti, hogy a legszélesebb vállú emberek viselik majd a legnagyobb terhet” – mondta.

Hunt elárulta azt is, hogy a költségvetési terv a Bank of England előrejelzéseihez hasonlóan figyelembe veszi, hogy tartós recesszió várható. „A kérdés igazából nem az, hogy recesszióban vagyunk-e, hanem az, mit tudunk tenni, hogy az rövidebb ideig tartson, és kevésbé mély legyen” – mondta. Az Egyesült Királyság gazdasága a héten nyilvánosságra hozott adatok szerint a várakozásoknak megfelelően csökkent szeptemberben és a harmadik negyedév egészében is.

Huntnak 55 milliárd fontos lyukat kell betömnie a költségvetésben. (Egy font 463,31 forint.) Ez azt jelenti, hogy az adóemelések mellett a kiadásokon is faragni kell. „Súlyos választás lesz, és az embereket az ideológia elé fogjuk helyezni” – ígérte. Elmondta azt is, hogy együttműködik majd a jegybankkal a négy évtizedes csúcson járó infláció leszorítása és a globális kamatlábak emelésének korlátozása érdekében, mert azok erősen megtehelik a brit gazdaságot. A The Times szerint Hunt valószínűleg csak 20 milliárd fontot szán arra, hogy április után további hat hónappal meghosszabbítsa az energiaszámlák felső határát, ami az első hat hónapra becsült 60 milliárd fontos költség harmada, és azt jelenti, hogy a lakosság által fizetendő összeg emelkedni fog. A pénzügyminiszter azonban fontolgat egy több milliárd fontos támogatási csomagot, hogy megvédje a nyugdíjasokat és a segélyből élőket a magasabb energiaszámláktól.