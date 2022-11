Covid: hamarosan Kína is újranyithat

Noha Kína a kezdeti időszakban viszonylag jól kezelte a koronavírus-járványt, a megfelelő vakcinák hiányában az újabb és újabb hullámok ellen egyre többször volt kénytelen drasztikus lezárásokat elrendelni. Ceng Kuang, a helyi járványügyi hatóság egykori vezető epidemiológusa pénteken egy a Citi által rendezett befektetői konferencián azonban arról beszélt, hogy a közeljövőben jelentős változások jöhetnek a dinamikus zéró-Covid-stratégiában.

Fotó: AFP

A járványügyi szakember szerint egyre inkább gyűlnek az újranyitást lehetővé tevő tényezők, mint az új oltóanyagok és vírusellenes szerek kínai fejlesztésének felpörgetése. A Citi Kínát elemző vezető közgazdásza, Ju Hsziengrong kérdésére, amely szerint várható-e a nyitás a törvényhozás hagyományosan március eleji gyűlése után, Ceng arról beszélt, hogy

jó néhány új intézkedés várható a következő 5-6 hónap alatt, igaz, azt nem árulta el, honnan származnak az erre vonatkozó információi.

Ceng része volt a kínai egészségügyi vezetésnek, amikor 2020-ban a koronavírus elkezdett Vuhanban terjedni, és korábban a túlságosan szigorú intézkedések ellen is érvelt. Márciusban pedig arról beszélt, hogy Kína keresi a rugalmas és ellenőrzött újranyitás útját – írja a Reuters.

Az elmúlt hónapok alatt azonban ennek kevés jele volt, ellentétben a világ legtöbb országával, Kína továbbra is drasztikus lezárásokkal reagál a vírus akár egyetlen esetére is. Azonban a lakosság türelme fogytán, emellett a gazdaság fejlődését is hátráltatják a szigorú intézkedések. A közösségi médiában az elmúlt napokban körbejárt egy meg nem erősített dokumentum, amely márciustól az intézkedések lazítására vonatkozó tervekről szólt.

Ennek hatására a héten szárnyaltak a kínai tőzsdék, noha szerdán az ország egészségügyi vezetése megerősítette, hogy nem tervezik a zéró-Covid-stratégia feladását. Ráadásul csütörtökön 3871 új lokálisan terjedő esetről számoltak be, ami május óta a legmagasabb érték.

Az újranyitás közeledtére utalhat azonban, hogy a Kínába látogató Olaf Scholz német kancellár szerint engedélyezik a BioNTech és a Pfizer közös vakcináját, igaz, egyelőre csak az országban élő külföldiek számára. A BioNTech szóvivője pénteken erre reagálva azt mondta, az első vakcinák import útján érkezhetnek Kínába.