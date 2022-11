Újból perre mennek a nők, akik évekkel ezelőtt állították, hogy Jeffrey Epstein megrontotta őket. A fiatal nők ezúttal a Deutsche Bank és a JPMorgan Chase & Co. bank ellen indítottak keresetet. Állításuk szerint a két bank segítette Epsteint és ügyfeleit a szexhálózat fenntartásában azzal, hogy profitért cserébe elnézték gyanús ügyleteiket, és ezekkel megsértették a pénzmosás és a bűncselekmények elleni jogszabályokat. A keresetek szerint Epstein a két bankon keresztül hatalmas összegekkel fizetett a lányokért éveken át.

A vád szerint a banknak jókora része volt a kiskorúakat futtató szexhálózat fenntartásában.

Fotó: Krisztian Bocsi / Bloomberg via Getty Images

A nők polgári eljárás keretében két csoportos pert indítottak a bankok ellen. Kereseteiket ügyvédjeik csütörtökön a New York-i szövetségi bíróságra adták be. Képviselőik azok, akik korábban az Epstein ellen indított perben is részt vettek.

Eljött az idő, hogy a valódi felelősöket is elszámoltassák, különösen a vagyonos barátokat és a pénzügyi intézményeket, amelyek jelentős szerepet vállaltak. (…) Ezeket az áldozatokat nem csak Epstein rontotta meg

– írta Bradley Edwards ügyvéd a keresetben.

A Deutsche Bank elleni beadvány alapja New York állam pénzügyi szabályozó szervének nyomozása. A JPMorgan elleni kereset pedig Epstein és egy korábbi vezető elleni brit vizsgálaton alapul.

Epsteinnek évtizedekig voltak számlái a bankban.

Fotó: Jason Alden / Bloomberg via Getty Images

A JPMorgan elleni beadvány megemlíti, hogy Epstein közeli kapcsolatot ápolt a privát banki üzletágat vezető Jes Staley-vel, akinek a révén a bank megvette a Highbridge Capital többségi tulajdonát 2004-ben. Staley még korábban azt nyilatkozta, hogy Epsteinnel csak szakmai kapcsolata volt, és már azt is megbánta. Azonban a kereset szerint több mint ezer levelet váltottak egymással, és a bankember 2008-ban meg is látogatta Epsteint a börtönben. Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát abban, hogy kiskorúnak fizetett prostitúcióért. A bankot azzal is vádolják, hogy a volt üzletember rajta keresztül fizetett élettársának, Ghislaine Maxwellnek a szexkereskedelemben folytatott munkájáért. Maxwellt tavaly 20 év börtönre ítélték, mert segített tinédzsereket szerezni Epsteinnek.

A Deutsche Bank elleni periratban Paul Morrist, Epstein egyik magán-vagyonkezelőjét is vádolják. Az ügyirat állítása szerint Morris e-mailben arról egyeztetett főnökével a német banknál 2013-ban, hogy miért lenne érdemes Epsteint ügyfelükké fogadni. Számítása szerint

az üzletember leendő bankszámláin 100-300 millió dolláros forgalom volt várható, amivel 2-4 millió dolláros éves díjbevételt szerezhetett a Deutsche Bank.

A bankemberek annak ellenére ügyfelükké fogadták Epsteint, hogy korábban elítélték őt.

New York állam pénzügyi szabályozó szerve megállapította, hogy Epstein és a hozzá köthető szervezetek több mint 40 számlát nyitottak a Deutsche Banknál, valamint 150 millió dollárra bírságolta a bankot 2020-ban, mert nem ellenőrizte megfelelően Epstein pénzügyeit. Gyanúsnak találta például, hogy a pénzmágnás olyanoknak küldött pénzt, akik részt vettek korábbi szexuális bántalmazással kapcsolatos ügyeiben, de utalt kelet-európai nevű nők hotel- és albérletköltségeire és oktatására is. A cég az eljárás végén elismerte, hogy hibás döntés volt az akkorra már elítélt szexuális bűnelkövetőt ügyfelei közé fogadni. A Deutsche Bank 2018-ban csak azután szakította meg kapcsolatát Epsteinnel, hogy a férfit szexuális bántalmazással vádolták meg a médiában. A most beadott kereset szerint a bank egyik tisztségviselője még ekkor is segítette a néhai üzletembert más bankoknak írt ajánlólevelekkel.

A két bank közül a Deutsche Bank reagált. Szóvivője szerint a vád alaptalan, és a bíróságon ezt be fogják bizonyítani – tudta meg a The Wall Street Journal.

Jeffrey Epstein és volt élettársa, Ghislaine Maxwell, akit elítéltek gyerekkereskedelemért.

Fotó: Joe Schildhorn / Patrick McMullan via Getty Images

Mint korábban megírtuk, több kiskorú lány is szexuális zaklatással vádolta Epsteint. A férfi 2019 nyarán börtönben halt meg, míg szexkereskedelemben indított perének tárgyalására várt. Azonban a vele kapcsolatos ügy folytatódott. A szálak egészen András hercegig értek, aki bűnrészességbe keveredett. A herceg ezzel a brit uralkodói család fekete bárányává vált, és a néhai II. Erzsébet királynő is megvonta privilégiumait.