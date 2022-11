Az Európai Tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy részletes programot a védelmi technológiai és ipari szektor teljesítményének felpörgetésére, ideértve a kis- és középvállalkozásokat is. A Védelmi Beruházási Program kidolgozott terve a tanács december 15–16-i ülésén kerülhet az európai kormány- és államfők elé.

Az Európai Tanács erősítené a katonai együttműködést.

Fotó: Thierry Monasse / Getty Images

Az uniós vezetők továbbá felszólítják az Európai Védelmi Ügynökséget és az Európai Bizottságot, hogy azonosítsák a katonai hiányosságokat, és azokat közös beszerzésekkel pótolják – a Reutershez eljutott tervezet alapján. Az uniós államok hadikészletei megcsappantak, az Ukrajnának nyújtott támogatások lemerítették a készleteket. Josep Borrell, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője néhány hete arról beszélt, hogy legalább 8 milliárd euró értékben adtak Ukrajnának katonai felszerelést.

Az EU korábban már javasolta tagállamainak, hogy katonai erőforrásaikat közösen szerezzék be, és így érjenek el jobb árakat beszállítóiknál, ám a felszólítás eddig süket fülekre talált.

A tervezet alapján az európai csúcson szorgalmazni fogják a katonák gyors mozgósítását lehetővé tévő infrastruktúra kiépítését, ugyanis szakértők szerint messze nem egységes az infrastruktúra az egyes tagállamok között, így egy esetleges keletről érkező fenyegetésre sem tudnak elég hatékonyan reagálni az európai NATO-tagországok.

Az unió ezzel már foglalkozott: a katonai mobilitási program keretében utakat és hidakat építenek, valamint újítanak fel, továbbá azon dolgoznak, hogy egységesítsék a 27 tagállam katonai folyamatait.

Az európai uniós erők fejlesztése azért is lényeges, mert 21 tagállam – hamarosan 23 – a NATO katonai védelmi szövetségnek is részese. A NATO és az Európai Unió 2018 júliusában közös nyilatkozatot tettek, amelyben egyebek között vállalták a katonai mozgósítás fejlesztését, továbbá azt, hogy felszámolják a párhuzamos infrastruktúrákat. A két szervezet a válságok átfogó megközelítésén dolgozik. Így van ez az orosz–ukrán háború kapcsán is, amelyről magas szinten egyeztetnek, hogy a lehető leghatékonyabban kezeljék a felmerülő problémákat mind civil, mind katonai szempontból.