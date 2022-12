Tíz meghökkentő jóslat 2023-ra, amely a feje tetejére állítaná a jelenlegi világrendet

A Saxo befektetési bank ismét közzétette az éves jóslatcsomagját, amelyben tíz olyan eseményt gyűjtenek össze, amely akár meg is történhetne 2023-ban, még ha kevés is rá az esély. Egy biztos, ha akár egy tippjük is bejön, azt a világ egy ideig emlegetni fogja.

1 órája | Szerző: Mészáros Gergő

Lemond Macron? 3000 dollárba kerülhet az arany? Közös EU-s hadsereg áll fel? Betiltják a húst? Ez csak pár tipp a Saxo jövő évre vonatkozó jóslatai közül, amelyek kissé el vannak rugaszkodva ugyan a valóságtól, de akár meg is történhetnének. Ha pedig akár egy is bejön közülük, azt biztos mind megemlegetjük még. Lássuk az első öt elképesztő jóslatot! Fotó: Shutterstock 1. Milliárdosok csoportja ezermilliárd dollárokat költ az energiaipar Manhattan-projektjére A már így is rohamosan emelkedő energiaárak még tovább nőnek, nem csak az elektromos járművek további térnyerése miatt, de az emberi élet teljes digitalizációjának és az exponenciálisan növekvő adattárolási szükségletek nyomán egyaránt. A fosszilis energiahordozók stigmatizációja és az alternatív források bizonytalansága miatt szükség van egy hatékonyabb és megbízhatóbb energiaforrásra – s lőn az új Manhattan-projekt! A tech milliárdosok összefognak, és ezermilliárd dolláros összegeket költenek az új energiaforrások és tárolási megoldások feltalálására, létrehozva ezzel az atombomba előállítása óta volt legnagyobb kutatási projektet, amelynek a mesterséges intelligencia kutatása is alapvető része lesz. 2. Lemond Emmanuel Macron francia elnök A szélsőjobboldali Le Pen és a szélsőbaloldali NUPES-pártszövetség szorításában Macron elnök szorult helyzetbe kerül. Mivel nincs meg a kellő többsége a törvényhozásban, kénytelen egyezségekre törekedni a parlamentben, de ellenfelei ellehetetlenítik minden próbálkozását, megrekesztve ezzel az általa oly fontosnak ítélt nyugdíjreformokat. Macron rájön, hogy így nincs értelme hatalmon maradnia, és egy nyilvános tévébeszédben lemond. De titkon azért nem adja fel hatalmi álmait: reménykedik benne, hogy egy zivataros időszak után rájön a nép, hogy nélküle nincs élet, és visszakönyörgik az elnöki székbe, mint nagy elődjét, Charles de Gaulle-t. 3. Az arany árfolyama 3000 dollárig meg sem áll A kínai Covid-korlátozások enyhítése és feloldása irgalmatlan keresletet von maga után, ami az árak további emelkedéséhez vezet, a világpiaci szereplők pedig végre elfogadják, hogy képtelenek megfékezni az inflációt, és ezzel kilövőpályára állítják az arany árfolyamát. Azonban három másik szempont is az arany felértékelődését teszi elkerülhetetlenné: a háborús piac okozta önállóságra törekvés, az energiahordozók és az ellátásilánc-biztonságba vetett megújult hit és az újonnan előre törő globális likviditási vágy is az arany iránti keresletet növeli meg kíméletlenül. 4. Létrejön a közös európai uniós hadsereg A második világháború vége óta az EU a NATO és az amerikai hadsereg védelme alatt élt, a sérthetetlenség ideáljának ködébe burkolódzva. Az orosz–ukrán háború ugyanakkor ismét felszínre hozta a félelmeket, miszerint egy támadás esetén nehézkes lehet az önvédelmi mechanizmusok beindítása. Ezen felindulva az EU-tagállamok megállapodnak egy közös hadsereg felállításában, amely földön-vízen-levegőben-űrben egyaránt képes helytállni bármilyen agresszorral szemben. A finanszírozást 10 ezermilliárd euróból oldják meg, a tagállamok GDP-arányos hozzájárulásain alapulva, de mindezt kiegészítik egy EU-s kötvénycsomag kibocsátásával is biztosítandó a célösszeg elérését. 5. Egy országnak elege lesz, és betiltja a húst Élhetetlen mennyiségű területet és nyersanyagot fordít az emberiség a hús előállítására: az összes művelhető terület 80 százalékát legeltetésre használják, a megtermelt gabona harmadát pedig a húsukért tartott állatok fogyasztják el. Ez hatalmas mértékben pusztítja az erdőségeket, a természetes élőhelyeket és a vizeket. Az EU-s karbonsemlegességi célok 2050-re érhetnek be, de 2023-ban lesz egy ország, amely megunja a totojázást, és végletes lépésre szánja el magát: betiltja a hazai előállítású élő állati eredetű hús forgalmazását 2030-ig bezárólag, keményen megadóztatja a többi hústerméket, és minden idők legagresszívabb környezetvédelmi programját valósítja meg, példátlan teret adva ezáltal a növényi eredetű húspótlók piacra kerülésének.

