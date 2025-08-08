Trump már a hétvégén pontot tesz egy hosszú, gyilkos háború végére

Donald Trump szombaton a Fehér Házban fogadja Azerbajdzsán elnökét, Ilham Alijevet, valamint Örményország miniszterelnökét, Nikol Pasinjánt. Az esemény részeként békeszerződést írnak alá, amelynek célja az évtizedek óta tartó konfliktus lezárása a két kaukázusi ország között.
Trump azt írta, hogy adminisztrációja már egy ideje kapcsolatban áll mindkét féllel, egyben dicsérte a vezetőket a béke érdekében tett bátor lépésekért. Emellett az Egyesült Államok kétoldalú gazdasági megállapodásokat köt Azerbajdzsánnal és Örményországgal.
Sajtóhírek szerint a megállapodás része lehet egy tranzitútvonal megteremtése, amely összekötné Azerbajdzsánt az azeri Nahicseván enklávéval Dél-Örményországon keresztül. A folyosó magában foglalna közlekedési infrastruktúrát, például vasúti vonalakat, olaj- és gázipari vezetékeket, valamint optikai kábeleket, elősegítve az áruk és az emberek mozgását.
Az örmény–azeri konfliktus a Szovjetunió utolsó éveiben éleződött ki Hegyi-Karabah körül. A vitatott hovatartozású régió az azeri tagköztársaság része volt vegyes lakossággal, örmény többséggel. Hegyi-Karabah 1991-ben, a Szovjetunió összeomlása után kikiáltotta függetlenségét, ami háborúhoz vezetett az örmények és az azeriek között.
Az örmény győzelem után az azeriek elhagyták a régiót. A harcok lezárása után is voltak kisebb összecsapások és határvillongások, majd 2020-ban háború robbant ki a két ország között, amelyet 2023-ban újabb konfliktus követett. A háborúkban Azerbajdzsán teljesen elfoglalta Hegyi-Karabahot.
Az örmény lakosság elmenekült, a felek között azóta sem jött létre békeszerződés. Donald Trump most pontot tenne a hosszú ideje zajló ellenségeskedésre, bár kérdéses, hogy mennyire lehet tartós a béke.
