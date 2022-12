Az orosz Transznyefty vezetője kedden bejelentette, hogy 2023-ra rendelést kaptak olajszállításokra Lengyelországtól és Németországtól. Erre lehetőség is van, mivel a szankciók csak a tengeri szállítást tiltják, a Barátság vezetéken érkezhet ezután is orosz olaj az Európai Unióba.

A Barátság vezeték kihasználtsága alighanem jövőre sem csökken.

Fotó: Janos Kummer / Getty Images

A cég bejelentése ugyanakkor azért érdekes, mert Lengyelország korábban azt mondta, hogy meg akar szabadulni az orosz olajtól. „Bejelentették, hogy január 1-jétől nem fogadnak több orosz olajat. És most kérést kaptunk a lengyel fogyasztóktól: adjatok nekünk jövőre hárommillió tonnányit és 360 ezer tonnát most decemberre. Németország is leadta már a rendelését az első negyedévre” – jelentette ki Nikolaj Tokarjev, a Transznyefty elnöke.

Tokarjev nem zárta ki a Kazahsztánnal való csereügyleteket sem a németországi olajfinomítók ellátásában. „Minden lehetőséget mérlegelünk... a körülmények úgy alakulnak, hogy elég nehéz megjósolni, milyen lesz jövőre a piaci helyzet, de hogy könnyű nem lesz, az nyilvánvaló” – fogalmazott. Elmondta azt is, hogy a cég, amely az Oroszországban kitermelt kőolaj több mint 80 százalékát kezeli, az idén ötödével növelte az exportot.

Moszkva azonban arra számít, hogy a nyugati szankciók következtében jövőre az olajtermelés 490 millió tonnára, vagyis napi 9,84 millió hordóra csökken az idén becsült 525-530 millió tonnáról (napi 10,54–10,64 millió hordóról).

A mentességnek köszönhetően azonban az Ukrajnán keresztül Szlovákiába, Csehországba és Magyarországra olajat szállító Barátság vezeték déli ága változatlan kapacitáson működik majd 2023-ban is.

Tokarjev beszámolt arról is, hogy a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötője évi 40 millió tonnára bővítette az alacsony kéntartalmú olaj exportkapacitását, és a Kaszpi-tengeri Pipeline Konzorciumon keresztül a fekete-tengeri terminálról a tervezett 63 millió tonnához képest a javítások miatt 50-51 millió tonnás olajszállítás várható az idén. A távol-keleti Kozmino kikötőjén keresztül történő export várhatóan 42 millió tonna lesz az idén, ami meghaladja a szokásos 30 millió tonnás éves kapacitást – tette hozzá Tokarjev.