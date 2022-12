A szankciók sodorták veszélybe az unió egyik legnagyobb olajfinomítóját

Az olasz kormány csütörtökön egy olyan előterjesztést nyújtott be, amellyel vagyonkezelőkre bíznák az orosz Lukoil tulajdonában lévő szicíliai olajfinomítót, hogy elkerülhessék annak bezárását az orosz tengeri olajat fenyegető uniós embargó miatt.

Gondnokság alá helyezné Olaszország a Lukoil legnagyobb európai olajfinomítóját.

Fotó: Shutterstock

A lépés azért történt, mert az Európai Unió orosz nyersolaj embargóját is magába foglaló szankciós csomagja december 5-én lép életbe. Ez azzal fenyeget, hogy blokkolja a Lukoil ISAB finomítójának ellátását, amely Olaszország kapacitásának nagyjából ötödét fedezi – számolt be róla a Reuters.

A szóban forgó üzem kizárólag orosz olajat finomít a háború kezdete óta, mivel az ukrajnai invázió miatt

a bankok leállították a finanszírozását és az olajvásárláshoz szükséges garanciák nyújtását.

Az olasz ipari minisztérium bejelentette, hogy a kormánynak mostantól lehetősége nyílik arra, hogy az energiaellátás biztonságát fenyegető súlyos és közvetlen veszély esetén ideiglenes, legfeljebb egy évre szóló, további 12 hónappal meghosszabbítható gyámságot rendeljen el a szénhidrogén-ágazatban.

Hozzátette, hogy a jogszabály módosítása miatt az ugyanebben az ágazatban működő állami ellenőrzésű vállalatokat is be lehet vonni ebbe a körbe.

A Reuters az ügyhöz közel álló forrása szerint a kormány ezt az ajtót szándékosan hagyta nyitva, hogy az állami irányítás alatt álló ENI esetében is nagyobb legyen a mozgástere.

Giorgia Meloni miniszterelnök arról beszélt, hogy a vagyonkezelői rendszer célja az ISAB finomító folyamatos működésének biztosítása.

Az üzem közvetlenül csaknem ezer munkavállalót foglalkoztat egy gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő térségben.

Habár a Lukoilt nem érintik az európai uniós szankciók, a bankok továbbra is vonakodnak egy Oroszországgal szoros kapcsolatban álló vállalattal üzletelni, mert attól tartanak, hogy a jövőben bírságok célkeresztjébe kerülnek az Egyesült Államokban, ahol a vállalatot már 2014 óta ágazati szankciókkal sújtják.

Korábban szó volt az olajfinomító eladásáról is, de az erről szóló tárgyalások elhúzódnak. A Financial Times csütörtöki cikke szerint a Crossbridge Energy Partners amerikai befektetési platform 1 milliárd és 1,5 milliárd euró között értékelné az üzemet. A vállalat nem kommentálta az értesülést.