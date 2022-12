Az Apple jövő májustól Vietnámban is fog MacBookokat gyártani, hogy csökkentse függőségét a kínai üzemektől. A vállalat minden fontosabb termékcsaládjának igyekszik Kínán kívüli gyártási helyszíneket létrehozni – írja a Nikkei Asia névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva.

Fotó: Shutterstock

Az Apple célja, hogy legyen egy Kínán kívüli opció is az összeszerelésben

– árulta el egy forrás a portálnak. Hozzátette: a cupertinói cég az Apple Watch és az iPad gyártásának egy részét áthelyezte Vietnámba, míg az új iPhone-kat már Indiában is készítik. Fontos hangsúlyozni, hogy az Apple nem vonul ki teljesen Kínából, csak diverzifikálja a gyártási láncát. A portál szerint a vállalat évente 20-24 millió MacBookot gyárt, a laptopokat eddig Csengtuban és Sanghajban szerelték össze, azt még nem tudni, hogy Vietnámban évente hány darab fog készülni.

Az Apple évtizedeken át Kínát tekintette legfontosabb összeszerelő bázisának, ám kénytelen módosítani eddigi stratégiáján.

Ennek két oka van, az egyik a Peking és Washington között növekvő geopolitikai feszültség, miután Donald Trump vámháborút indított a távol-keleti ország ellen, és ezen utódja, Joe Biden sem enyhített. Sőt, Biden különböző korlátozásokkal támadja a kínai csipipart és más technológiai cégeket. A világ két legnagyobb gazdasága egy sor más kérdésben is vitázik, például Peking saját területének tartja Tajvant, és hevesen reagál arra, ha a szigetre amerikai politikus érkezik.

Eltérően ítélik meg az orosz–ukrán háborút és az emberi jogok kérdését is. A másik ok a kínai vezetés által erőltetett zéró-Covid-politika. Ugyan Peking elkezdte fokozatosan kivezetni az intézkedést, amely azonban az elmúlt két évben lassította a termelést, és fennakadást okozott az Apple termékeinek gyártásában is. Emiatt számtalan cég döntött úgy, hogy a gyártást és a beszerzést részben áthelyezi Kínából.

Kína előnyei az alacsony költségű gyártás szempontjából egyre inkább elhalványulnak, és sok amerikai ügyfél most már Kínán kívüli gyártási helyszínt is szeretne

– árulta el a HP és a Dell egyik legfontosabb beszállítója, az Inventec egyik vezetője. A Nikkei Asia szerint az Apple célja, hogy idén és jövőre jelentősen növelje az iPhone-gyártást Indiában, és az AirPods, valamint a Beats fülhallgatók gyártásának egy részét is az oda kívánja áthelyezni,