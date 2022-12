Romló kilátásokkal, de jórészt stabil osztályzatokkal kezdik a jövő évet Közép- és Kelet-Európa EU-gazdaságainak bankrendszerei – áll a Fitch Ratings szerdán Londonban ismertetett éves szektorelemzésében.

Fotó: SOPA Images

A nemzetközi hitelminősítő véleménye szerint a térség három legnagyobb bankrendszere, a lengyel, a cseh és a magyar az ideinél erőteljesebb – jóllehet továbbra is kezelhető – kihívásokkal lesz kénytelen szembenézni 2023-ban, elsősorban a gyengülő gazdasági növekedés és a magas infláció miatt. Ezek a folyamatok ugyanis rontják az üzleti kondíciókat és egyes fontos hitelminőségi mutatókat, miközben a magas kamatszintek kedvező jövedelmi hatásai az idei évhez viszonyítva korlátozottak lesznek.

A Fitch ezért e bankpiacoknak romló kilátást adott, hangsúlyozva, hogy ez a fő tényezője a régió egészének bankrendszereire megállapított romló kilátásnak. A cég szerint a bolgár, a horvát, a román és a szlovén bankrendszer jobb pozícióban van, és ezeken a piacokon a kockázatok egyenlege jórészt semleges.

Borúsabban látja az OTP jövőjét a Scope A Scope véleménye szerint az infláció magas szintje, a gazdasági növekedés lassulásával párosulva, különösen Magyarországon, hatással lehet a bankcsoport eszközminőségére. Ráadásul az államadósság-kockázat is növekedett. A minősítés figyelembe vette az OTP akvizíciós étvágyát is.

A Fitch Ratings hangsúlyozza, hogy a közép- és kelet-európai bankok egyéni osztályzataira megállapított külön besorolási kilátások 84 százaléka stabil, 8 százaléka pozitív. A hitelminősítő szerint ez a kormányzati és részvényesi támogatási hajlandóságot tükrözi.

A cég ugyanakkor kiemeli azt is, hogy a pozitív – vagyis felminősítés lehetőségére utaló – osztályzati kilátások mindegyike bolgár bankok besorolásaira érvényes; ennek fő tényezője az, hogy a Fitch Ratings Bulgária államadósság-kötelezettségeinek osztályzatát is pozitív kilátással tartja nyilván. Két román bank kilátása negatív, mivel a Fitch a román szuverén osztályzatra is negatív kilátást tart érvényben.

Nehéz év előtt a hazai bankok, recesszió viszont nem lesz

A Fitch Ratings a magyar szuverén besorolások felülvizsgálatára kitűzött két idei időpontban, január 28-án és július 22-én egyaránt változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország devizában denominált hosszú futamidejű államadósság-kötelezettségeinek „BBB” szintű, befektetési ajánlású osztályzatát.

A szerdai térségi szektorelemzésben a magyar bankrendszerről a Fitch Ratings azt állapítja meg, hogy a magyar bankok 2023-ban az ideinél nehezebb makrogazdasági környezetre számíthatnak, mindenekelőtt a jelentősen lassuló gazdasági növekedés miatt.

A Fitch előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék (GDP) jövőre 0,9 százalékkal bővül a cég által az idei évre várt 5,1 százalékos növekedés után. A hitelminősítő véleménye szerint a magyar bankok működési környezetéből eredő kockázatokat a bankrendszerben végrehajtott „számos állami beavatkozás” is erősíti.

Várakozása szerint ugyanakkor a magyar bankszektor eszközminőségi mérőszámai jövőre csak mérsékelten romlanak, elsősorban az egyes hiteltípusok kamatainak befagyasztása miatt, a bankrendszer egésze pedig továbbra is „tisztes nyereségességgel” számolhat az erőteljes kamatjövedelem-generáló kapacitások révén.

Valószínűleg ugyancsak robusztus marad a magyar bankok tőkeellátottsága és likviditási pozíciója, és ez alátámasztja a bankszektor stabilitását. A hitelminősítő várakozása szerint ugyanakkor a magyar gazdaság növekedésének lassulása növeli jövőre a banki kinnlevőség-állomány minőségére nehezedő nyomást.

A Fitch azzal számol, hogy a magyar bankrendszer követelésportfóliójában 2023 végéig 5 százalék körüli szintre emelkedik a nem teljesítő hitelek aránya az idei év első felének végén mért 3,6 százalékról.

A Moody’s már korábban lépett

Egy másik globális hitelminősítő, a Moody’s Investors Service nemrégiben negatívra rontotta az addigi stabilról hat európai bankrendszer, köztük a magyar kilátását. Elsősorban azzal indokolta a lépést, hogy ezekben a gazdaságokban tovább romlanak a működési feltételek, és ez gyengíti a bankok kinnlevőség-portfólióinak minőségét, nyereségességüket és finanszírozási hozzáférésüket.

A cég a magyar mellett a német, az olasz, a cseh, a lengyel és a szlovák bankrendszer kilátását módosította negatívra. A magyar bankrendszerről összeállított külön elemzésében a Moody’s közölte, hogy várakozása szerint a magyar hazai össztermék növekedési üteme az idei évre valószínűsíthető 5,5 százalékról 2023-ban 0,8 százalékra lassul. A Moody’s tavaly egy fokozattal a jelenleg is érvényes „Baa2”-re javította a magyar államadós-osztályzat besorolását, amelynek kilátása azóta is stabil.