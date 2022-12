Jön a nyitás, ki is fogyott a lázcsillapítóból Peking

A különböző egészségügyi eszközök hiányát hozta a koronavírus-járvány legújabb, Pekinget érintő, gyorsan terjedő hulláma, miközben az ország az újranyitásra készül. A fertőzés kezelésére kijelölt klinikák gyorsan megtelnek a 22 millió lakosú városban és egyes kórházakban már a paracetamol és az ibuprofen használatát is korlátozni kell.

Fotó: Xinhua via AFP

A legutóbbi koronavírus gócpont kiindulási helyén, a város Csaojang negyedében a lakosság kiürítette a gyógyszertárak lázcsillapító és antigénteszt készleteit, miután Peking első nagy fertőzéshulláma egybeesik a járványügyi szabályok lazításával. A hatóságok szerdán engedélyezték, hogy a fertőzöttek otthonukban töltsék a karantént, jelezve a durva lezárások, az államilag felügyelt karanténközpontok és a tömeges tesztelés és kontaktkutatás jellemezte védekezés kudarcát és végét.

A Financial Times által a héten bemutatott legújabb modell szerint

a téli hónapokban akár 1 millió áldozata is lehet Kínában a koronavírusnak.

A helyzetet tovább súlyosbíthatja, hogy a következő hónapban tízmilliók kelhetnek útra az országban a Holdújévet megünnepelni, ami növeli a kockázatát annak is, hogy a nagyvárosokból tovább terjed a vírus a vidéki területekre. Az 1,4 milliárd lakosú országban a legtöbben még nem estek át a fertőzésen, így védettség sem alakulhatott ki, míg a kínai oltások a nyugati mRNS technológiát használó vakcináknál gyengébb védelmet nyújtanak,

ráadásul pont a legjobban veszélyeztetett idősebb korosztály tartózkodott leginkább az oltás beadatásától.

Csütörtök este PekingCsaojang negyedében sorok alakultak ki a gyógyszertárakban, ám volt ahol lázcsillapítóra már hiába vártak az emberek. A sürgősségi osztályok már most is a betegek növekvő számáról számolnak be, amelyeket a város 94 kijelölt klinikájába és kórházába igyekeznek irányítani.

A város lázra szakosodott klinikái is egyre nehezebben bírják a nyomást, az orvosok és a helyi sajtó egyaránt azt javasolja a fertőzötteknek, hogy maradjanak otthon, hogy a tényleg súlyos betegeknek maradjon hely a kórházakban. Egy, a helyzetet ismerő forrás szerint az orvosok 24 órás műszakokban váltják egymást, amit 24 órás pihenő követ.

A Pekingi Egyetem közegészségügyi karának egy tavalyi kutatása szerint a főváros nincs felkészülve egy hasonló méretű fertőzéshullámra, így például mindössze 500 orvos van a városban, aki a lázra specializálódott. Noha csütörtökön a városi hatóságok csak 4338 új, szerdai fertőzöttről számoltak be, ami alacsonyabb a keddinél, ez egybeesett a hivatalos tesztek számának csökkenésével, míg az otthon elvégzett tesztek eredményei nem szerepelnek a statisztikákban.

A kínai hatóságoknak nincsen könnyű dolga, hiszen az ország lakói egyre kevésbé hajlandók elfogadni a járványellenes intézkedéseket, ráadásul az ország gazdasága is megsínylette az elmúlt három évet jellemző szigort. Azonban a mindeddig sikeres védekezés eredményeként természetes védettség is csak kevesekben alakult ki az országban.