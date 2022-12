Az Európai Unió hétfőtől tiltja a tengeren érkező orosz olaj importját, valamint a szállítmányoknak nyújtandó pénzügyi, biztosítási és egyéb szolgáltatásokat. A nyugati tengerhajózási és szolgáltató cégek távol tartják magukat az orosz olajtól, hogy elkerüljék a szankciókat, a helyükre azonban új cégek ugrottak be, és sorra vásárolják fel az olyan régi tartályhajókat, amelyeket egyébként leselejteznének.

Már 22 millió dollárt kérnek az ócskavasért is.

Fotó: AFP



A Reuters összeállítása szerint az elmúlt hónapokban görög és norvég hajótulajdonosok rekord áron adták el az öreg tankereket hirtelen megjelenő közel-keleti és ázsiai vevőknek, akik kihasználják az Indiába és Kínába orosz olajat szállítani kívánó hajók egekbe szökő charterárát. A nyereséget pedig az olyan tartályhajó-kezelő társaságok aratják le, mint például a Genfben működő Fractal Shipping, amely nem egészen egy év alatt 23 olaj- és üzemanyagtartályból álló flottát állított össze dubaji tulajdonosok számára. A legtöbbjük orosz nyersolajat szállít a balti és fekete-tengeri kikötőkből Ázsiába, derült ki a Refinitiv Eikon hajómegfigyeléséből.

Mathieu Philippe vezérigazgató elmondta, hogy egy éve állt elő az ötlettel, akkor még arra számítva, hogy nagy lesz a kereslet a tankerekre, a hajók ára és a fuvardíjak is elkerülhetetlenül emelkedni fognak a koronavírus-járvány alatti mélypontról. Az év közepén azonban új hajótulajdonosok sürgetni kezdték, hogy szálljon be az orosz olajüzletbe. „Augusztusban és szeptemberben rengeteg tankert kaptunk. A megbízóink az orosz lehetőség miatt akartak beszállni az üzletbe" – ismerte el a hírügynökségnek.

Öreg hajó nem kellett senkinek – eddig

A legnagyobb nyugati olajszállító társaságok általában 15 évig használnak egy tankert, aztán eladják ócskavasként. A Fractal flottája azonban kizárólag öreg, 13-19 éves hajókból áll a cég internetes oldalán található információk alapján. A piacra újonnan belépők érdeklődésének köszönhetően megugrott a használt tankerek ára, elsősorban az Aframax hajóké, amelyek akár 600 ezer hordónyi mennyiség szállítására alkalmasak.

Egy húszéves Aframax ára január eleje óta 86 százalékkal, 11,8 millió dollárról 22 millió dollárra emelkedett, és az idén 148 ilyen típusú tanker cserélt gazdát, öt százalékkal több, mint tavaly.

Az év első 11 hónapjában több olajszállító hajót adtak el, mint tavaly egész évben, és októberben csúcsot döntöttek 76 darabbal.

Napi 130 ezer dollár lehet keresni orosz olaj szállításával.

Fotó: Cultura/Leon Sosra / GettyImages



Egy neve elhallgatását kérő hajóközvetítő szerint a Földközi-tengeren átlagos esetben napi 80 000 dollárt kereső hajók napi 130 000 dollárt kaszálhatnak, ha orosz olajat szállítanak. És ez még csak a kezdet, tankerekre ugyanis egyre nagyobb szükség lesz, mivel mind több indul hetekig tartó útra, hogy Európa helyett Ázsiába szállítsa az orosz olajat a Balti- és a Fekete-tengerről, a kereslet és ezzel a szállításai díjak tehát csak tovább nőnek majd. Ráadásul a járvány miatt lassult a hajóépítés is, így jövőre rekord kevés számú új tankert szállítanak le a tulajdonosoknak.

Becslések szerint a világ tankereinek tíz százaléka tartozott eddig is abba az „árnyékflottába”, amelyik segített megszegni Iránnak és Venezuelának az olajembargót. Ebbe a flottába 107 Aframax, 65 ennél nagyobb Suezmax és a 82 szupertanker tartozik, és közülük legalább 21 orosz olaj szállítására állt át, és legalább négy gazdát is cserélt az elmúlt hónapokban.