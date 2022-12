Sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok a nyers- és fűtőolajkészleteinek növelését fontolgatja, hogy ezzel erősítse az esetleges áremelkedésekkel szembeni védelmét.

Fotó: Robyn Beck / AFP

Az energiaválság az amerikai gazdaságra eddig nem volt akkora hatással, mint Európára, és ezt a jövőben is fenn próbálják tartani. Most az olajtartalékok feltöltése is felkerülhet a napirendre, ugyanis az oroszok elleni uniós embargó és a G7 által tervezett ársapka is december 5-én lép életbe, feltéve, hogy az utóbbiról sikerül megegyezniük időben. Emellett az OPEC, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete is ülést fog tartani egy nappal korábban. Ezek számottevő hatással lehetnek az elmúlt hetekben sokat eső olajjegyzésárakra.

Míg az EU és a G7 tervei hónapok óta ismertek, az OPEC-találkozó még tartogathat meglepetéseket. Az olajkartell októberben kétmillió hordóval csökkentette a kitermelését, amit a Fehér Ház minden erejével meg akart állítani, ugyanis a piaci kiesés pont a félidős választásokra esett. Szaúd-Arábiát meg is gyanúsították az oroszok pártolásával, ám a döntés az olajmonarchia számára rengeteg extra bevételt hozott.

A december 4-én tartandó üléstől eddig további csökkentést vártak az elemzők, azonban ez kevésbé valószínű most, hogy bejelentették, a tárgyalásokat virtuálisan fogják lefolytatni. A fontos döntéseket inkább személyes találkozókon szokták meghozni, így lehet, hogy az irányváltást egyelőre elnapolják.

Az OPEC+ most inkább kivár, és később elemzi a hétfői eredményeket

– mondta egy a helyzetet ismerő forrás a Reutersnek.

A várakozásra emellett a kínai járványhelyzet is okot adhat, mivel a világ második legnagyobb olajimportőre jócskán megemelheti a keresletet, ha az országban folyó tüntetések miatt engednek a zéró-Covid-politikából.

Az USA valószínű, hogy egy ilyen labilis piaci környezetben a véletlenre hagyja az ország olajellátásának a biztosítását. A Biden-kormány az elmúlt két évben többször is hozzányúlt a stratégiai olajtartalékhoz, amit egyébként is pótolni kell, ez pedig az árak emelkedését okozhatja.