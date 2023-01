Magyarországon hónapok óta tapasztalhatjuk, hogy egyes gyógyszerekből hiány alakult ki. Ez nemcsak itthon, hanem Európa-szerte megfigyelhető. Egyes hatóanyagokból, mint a penicillin, a paracetamol vagy az antibiotikumok, szinte az összes uniós tagállam hiányt jelentett.

Néhány gyógyszerből egész Európában hiány van.

Fotó: Luis Alvarez

Főleg a légúti megbetegedésekre szánt gyógyszerekből van hiány. A járványintézkedések miatt az elmúlt években jobban figyeltünk arra, hogy ne kapjunk el kórokozót, így a szervezetünk védelmi képessége is gyengült ezekkel szemben. Azzal, hogy maszk nélkül járunk, és tömegrendezvényeken is részt veszünk, jelentősen megkönnyítjük a baktériumok és a vírusok terjedését.

Az Európai Bizottság szerint az ilyen helyzetek elkerüléséhez rendszerszintű változtatásra van szükség, és az alapvető gyógyszerekből stratégiai autonómiára kell törekedni. Célja, hogy minden rászoruló beteg hozzájuthasson a gyógyszerekhez.

Ennek érdekében hamarosan új jogszabályra tesz javaslatot az unió többi intézményének.

A bizottság szerint az elmúlt hónapokban tapasztalt hiány rendszerszintű problémákra mutatott rá. Ilyen például, hogy egyes országok gyógyszerszállításától túlságosan is függünk, de a szabályozással is gondok vannak. A reform szigorúbb ellátási kötelezettségeket, a hiányról és a kivonásról szóló korábbi értesítést és a készletek nagyobb átláthatóságát írná elő – mondta a bizottság képviselője a Financial Timesnak.

Az Európai Bizottság kötelezné a gyártókat a megfelelő mennyiségű utánpótlásra, a tagállamokat pedig az elegendő készletezésre. Az intézmény célja az is, hogy a gyártás terén csökkentse a függést Kínától.

Az importtól való függés enyhítése számos téren fontossá vált, miután a Covid–19-világjárvány miatti lezárások rámutattak, hogy az ellátási láncok egy pillanat alatt megszakadhatnak. Emlékezhetünk rá, hogy világszinten éveken át volt csiphiány, ami jelentősen megdrágította az elektromos eszközöket. Az Európai Unió, tanulva a járvány gazdasági hatásaiból, arra törekszik, hogy növelje határain belül a stratégiailag fontos termékek előállítását és az import korlátozását.

A gyógyszeripar jelentős szereplői szerint ha az Európai Unió növelni akarja az orvosságok mennyiségét, akkor a kormányoknak többet kellene fizetniük a termékekért, valamint lazítaniuk kellene a címkézési és forgalombahozatali engedélyezési szabályokon.

Rendszerszintű problémákról a hazai gyógyszer-nagykereskedők is beszámoltak, és a kormánytól várnak intézkedést.