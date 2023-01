Az amerikai jegybank, a Federal Reserve döntéshozóinak mindegyike egyetértett azzal, hogy lassítsák a kamatemelések ütemét – derül ki a decemberi ülésről közzétett jegyzőkönyvből.

Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke.

Fotó: AFP

A dokumentumból az is világossá vált, hogy a jegybanki vezetők aggódnak, nehogy a piacok félreértsék mindezt – az enyhülő szigor korántsem jelenti az inflációcsökkentés melletti elkötelezettség lazulását. A jegybank december közepén 50 bázisponttal emelte irányadó kamatát a megelőző négy 75 bázispont után. A piac fordulatra számít, amit a tízéves államkötvény csökkenő hozama is jelez.

A tízéves amerikai államkötvény hozama (százalék)

Az akkor közzétett előrejelzés szerint az amerikai infláció még a jövő év végén is 3 százalék felett lesz, s 2025 végig nem csökken a 2 százalékos célra. A jegybankárok aggodalma jogosnak tűnhet, hiszen a piac nagy része a javuló inflációs adatok láttán a Fed február 23-án tartandó legközelebbi kamatdöntő ülésén már csak 25 bázispontos szigorításra számít. A chicagói határidős tőzsde előre jelző eszköze, a Fed Watch Tool 65 százalékos esélyt ad ennek, az 50 bázispont valószínűsége mindössze 35 százalék.

Az optimizmus könnyen lehet, hogy visszaüt. A Fed által figyelt munkaerőpiaci adatok közül talán a betöltetlen álláshelyek számának alakulása a legfontosabb. Az ezt ábrázoló görbe ugyan csökkenő tendenciát mutat (vagyis telítődik a munkaerőpiac), viszont historikusan nézve még mindig nagyon magasan áll. Ez az adat azért fontos, mert a munkavállalók „bátorságát” jelzi, vagyis azt, hogy mennyire hajlandók feladni korábbi állásukat és újat keresni, új helyen elhelyezkedni. Nyilván senki nem megy el kevesebb fizetésért dolgozni, vagyis

ha ez a ráta magasan áll, az azt jelzi, hogy a munkaadók hajlandók és képesek is megfizetni a magasabb béreket.

Márpedig ez nem a gyors inflációcsökkenés irányába mutat. Hasonlóan vélekedik egyébként az IMF is, Gita Gopintah, a nemzetközi szervezet igazgatóhelyettese a Financial Timesnak adott interjújában közölte, hogy az Egyesült Államok még „nem fordult be a sarkon”,

túl korai lenne kijelenteni, hogy a Fed megnyerte az infláció elleni küzdelmet.

Gopintah szerint fontos lenne, hogy a Fed „egészen addig tartsa fent a szigorú monetáris politikát, amíg nagyon határozott és tartós csökkenés nem mutatkozik az inflációban”. A közgazdász szerint a munkaerőpiaci indikátorok, valamint a szolgáltatások „ragadós” inflációja kulcsfontosságú tényezők ebből a szempontból.