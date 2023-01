Nem az a kérdés, hogy van-e mit szállítani, hanem az, hogy milyen eszközöket akarnak az ukránok rendelkezésére bocsátani az őket támogató országok – mondta a VG-nek az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Anton Bendarzsevszkij szerint

a háborúban részt vevő páncélosok egy része nyilvánvalóan orosz kézre kerül, akik így megismerik a „szövetséges” országok legutolsó, féltve őrzött fejlesztéseit is.

A Bundeswehr büszkesége

Ez egy rendkívül veszélyes helyzet, így nem is csoda, hogy nem a legújabb generációs harckocsikat kapja meg Ukrajna. Látni kell, hogy a Bundeswehr, a német hadsereg fő páncélosa, a sokat emlegetett Leopard 2-es tank is sokadik generációjánál tart.

Az ukrán hadsereg valószínűsíthetően az 1980-as évekre jellemző típusokat kapja meg, nem pedig az ezredforduló után fejlesztett modelleket

– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint

Ukrajna nem áll meg, és előbb-utóbb valószínűsíthetően légierős eszközökért keresi majd fel az európai támogatóit.

Ukrajnába tolják a nyugatiak a leselejtezésre váró hadieszközöket A raktárkészletek kisöprése költségkímélő, mert a lejáró szavatosságú hadianyagok hatástalanítása drága és munkaigényes. Ráadásul a pótlás hatalmas biznisz a hadiiparnak.

Demko Attila biztonságpolitikai szakértő egy másik megfontolást is kiemelt Facebook-bejegyzésében:

Jöhet 100 vagy 200 Leo2 meg Abrams tank, az csak meghosszabbítja, de győzelmet nem hoz... nem ér semmit a legjobb tank, ha annyira aknás a terület, plusz van tüzérséged, amely szétlőné a nagyobb tankos támadást.

A logisztikai hátteret is meg kell szervezni

Bendarzsevszkij emlékeztetett arra, hogy hónapokkal ezelőtt már szóba került lengyel MiG–29-es vadászrepülők átadása. Akkor Lengyelország az Egyesült Államoktól a régi orosz vadászgépek helyébe F–16-os repülőket kért, az amerikai döntéshozók azonban elutasították a lengyel „ajánlatot”. Bendarzsevszkij szerint azonban nem lehet kizárni az álláspontjuk megváltozását. Összességében látni kell, hogy a legtöbb esetben a kevésbé korszerű fegyverrendszereket küldik Ukrajnába, azok költséges leselejtezése helyett. Fontos, hogy minden támogatási döntésnél nemcsak az adott fegyvert kell Ukrajnába szállítani, hanem az egész logisztikai rendszert is meg kell szervezni, emellett a küldő országoknak lőszerről, cserealkatrészekről és nem utolsósorban a katonák kiképzéséről is gondoskodniuk kell.

Érthető tehát, hogy miért vonakodik Olaf Scholz német kancellár aláírni a magyar honvédségben is rendszeresített Leopard 2 tankok Ukrajnába szállításáról szóló döntést. Kedvező jel, hogy Annalena Baerbock német külügyminiszter diplomatikusan úgy fogalmazott: még nem érkezett kérés a szövetségi kormányhoz a külföldön értékesített Leopard harckocsik Ukrajnába szállításáról, de ha érkezne, akkor nem állnának a kezdeményezés útjába.

Átrendeződnek a régió katonai erőviszonyai – Lengyelország és Ukrajna dominál A megbízhatatlannak tartott Törökországot nem számítva az erőteljesen fegyverkező lengyelek és a nyugati segítséget kapó ukránok dominálhatják a NATO keleti részének haderejét.

Az ügy már korábban fordulatot vett,

ugyanis időközben az európai országok egyik legelszántabbika, Lengyelország jelezte, hogy a német gyártó engedélye nélkül is szállít Leopard 2-es tankokat Ukrajnába. Lengyelország korábbi bejelentése szerint egy szélesebb nemzetközi koalíció keretében 14 német gyártmányú Leopard harckocsit adna át Ukrajnának. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő azt mondta, Varsó kisebb koalíciót fog építeni azon államokból, amelyek készek átadni Ukrajnának korszerű tankjaik egy részét. Közölte továbbá: Lengyelország T–72-es szovjet harckocsikkal és gyalogsági harcjárművekkel is felszerel egy dandárt, a kiképzésük napokon belül el is kezdődik.

Leopard 2 harckocsik átadására eddig Lengyelországon kívül Finnország és Dánia fejezte ki hajlandóságát. Rishi Sunak brit miniszterelnök pedig bejelentette, hogy Nagy-Britannia Challenger–2 tankokat szállít Kijevnek.

A szükséges páncélosok mennyiségéről azonban távol ál a felek véleménye.

Ukrán források korábban 3 ezer Leopardról beszéltek, összesen 1100-1200 német gyártmányú harckocsija van az európai országoknak. Anton Bendarzsevszkij és más szakértők szerint 100-200 érkezhet meg Ukrajnába,

ugyanakkor ezek ütőképességét nem szabad lebecsülni. A Nemzetközi Stratégiai Kutatóintézet munkatársainak elemzése szerint Ukrajna kap Leopardokat, de ahhoz, hogy a harckocsikat folyamatosan használni is tudja, fel kell gyorsítani a kompatibilis lőszerek gyártását, és Ukrajnának ki kell építenie a 120 milliméteres lövegek logisztikáját. Emellett a személyzet kiképzése is 3-6 hétig tart.

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő Facebook-posztjában egy németországi szakértőre hivatkozva azt írja, az emberanyag,

a katonák minősége rohamosan csökken,

arról nem is beszélve, hogy 100-200 modern tank nem nyerné meg Ukrajna számára a háborút a sűrűn elaknásított területen. Az ukrán népesség 3 százaléka van jelenleg a hadseregben vagy esett el, míg ez az orosz oldalon 0,4 százalék. Ebből az esélyekre is következtetni lehet, igaz, ez az orosz hadsereg sem képes egész Ukrajna bevételére.

Majd az időjárás dönt

Több videó is került fel a közösségi csatornákra, amelyek arról szólnak, hogy a sokat emlegetett Leopardoknál kisebb orosz T–72-es harckocsik is beragadnak a méteres sárba. Ugyanis

bármennyire a kemény teleiről híresült el Ukrajna, most az időjárás a megszokottnál jóval enyhébb, a talaj nem fagyott át,

így gyakorlatilag Ukrajna jó része „sártengerré” változott. Ebben a helyzetben pedig elképzelhető, hogy az 55 tonnás „nagymacskák” még nehezebben mozognának, mint a típustól függően 45 tonna körüli orosz tankok.