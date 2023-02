A Hindenburg csoport által kirobbantott, lassan teljes Indiát földhöz verő Adani-botrány már száztízmilliárd dolláros veszteségeket okozott az egykoron a világ második leggazdagabb emberének.

Gautam Adani volt az indiai gazdasági fejlődés reklámarca a botrány előtt.

Fotó: AFP

A shortos kutatócsoport arra a megállapításra jutott, hogy Gautam Adani, India egyik legnagyobb infrastrukturális és fejlesztési beruházója, akinek hét cég szerepel vállalatcsoportjában, a világtörténelem valaha volt legnagyobb csalója.

A bejelentés óta az Adani Group már több mint száztízmilliárd dollárt vesztett értékéből, a botrány pedig utcai tüntetésekké fajult, melyeket a parlament ellenzéki képviselői vezettek.

A politikai szál azért jelent meg a történetben, mert Adani közeli kapcsolatot ápol India miniszterelnökével, Narendra Modival, illetve mert bizonyos állami cégek tetemes kitettséget alakítottak ki Adani cégcsoportjában. Az állami egészségbiztosító, a LIC 4–9,1 százalék közötti pozíciókkal rendelkezik bizonyos Adani-vállalatokban, míg a State Bank of India 3,3 milliárd dollárt fektetett az Adani Enterprises zászlóshajóba.

Az átlagember egy üzletember cégébe fektette a pénzét, és a kormány az utóbbit próbálja megmenteni. A kormány az üzletembert támogatja, és nem az átlagembert.

– fejtette ki véleményét egy politikus. Adani a botrány egyre erőteljesebb elharapózására reagálva bejelentette, hogy az alapítók soron kívül visszafizetnek 1,1 milliárd dollárnyi hitelt a cég kintlévőségeiből, melyet a részvényeik ellenében vettek fel. A korai törlesztés normál esetben növelhetné a cég papírjaiba vetett bizalmat, de egy száztízmilliárdos zuhanás után mindennek aránylag kevés hatása lehet.

A cégcsoport részvényei közül az Adani Green Energy Ltd. árfolyama több mint 50 százalékot esett a botrány kirobbanása óta, még úgy is, hogy az indiai tőzsdefelügyelet nemrég napi 8 százalékra csökkentve megfelezte a részvények által egyetlen napon belül elkönyvelhető esés mértékét.

A vállalatcsoport bődületes esése a cégek kapitalizációja alapján súlyozott MSCI országindexek között is alaposan lerontotta az indiai mutató értékét, ahogy a fejlődő piacokat mérő MSCI-mutatót is magával rántotta a mélybe. A botrány következtében minden bizonnyal jócskán meg fog növekedni a piacon a kockázati felár, ahogy a külföldi tőke beáramlására is negatív hatással lehet, elriasztva a befektetőket az elmúlt időszakban az egyik legvonzóbb befektetési célpontnak tartott Indiából.

A fejlődő piacok indexében 13 százalékos India részesedése

Az Adani-botrány a Hindenburg csoport bejelentése nyomán robbant ki: a cég elemzői szerint Adani céghálója 17 milliárd dollárt tüntetett el a különböző adóparadicsomokban alapított 38 fantomcégen keresztül, amelyek szálai saját családjához futnak vissza. Ezek a fedőcégek alkalmazottak, független címek, telefonszám és online jelenlét nélkül mozgattak dollármilliárdokat az Adani csoport cégei számára.

Az indiai központi bank múlt hét végén bekérte a vállalatcsoport teljes hitelezői dokumentációját, Adani pedig kénytelen volt visszamondani egy, egyébként sikeresen végigfutó másodlagos részvénykibocsátási programot. Az egyik legnagyobb fejlesztési beruházó kidőlésével az indiai infrastrukturális bővítések egy része is megkérdőjeleződhet, ahogy a politikai következmények is messzire nyúlhatnak, tekintettel a jövő évi választásokra és Adani Modival való szoros kapcsolatára.