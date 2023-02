Orosz-ukrán háború 364. nap – összefoglaló

A Wagner zsoldoscsoport az orosz–ukrán háborúban az egyik legtöbb katonai sikert elkönyvelő orosz alakulat. A zsoldossereg vezetője, Jevgenyij Prigozsin most úgy nyilatkozott, hogy Moszkva katonai vezetői megtagadják csoportjának lőszerrel való ellátását, és szándékosan a Wagner gyengítésére törekednek, emiatt árulással vádolja őket – számolt be a The Guardian.

Fotó: Olga Maltseva / AFP

A Wagner-csoport kulcsszerepet játszik a kelet-ukrajnai Bahmut városánál zajló harcokban. A csata miatt feszültség alakult ki a Wagner, valamint az orosz hadsereg vezetése között, azonban a Kreml tagadja, hogy bármiféle széthúzás lenne a köztük.

Jevgenyij Prigozsin zsoldoscsapata az orosz börtönökből is toborzott katonákat, hogy megerősítse sorait, így akár elítélt erőszaktevők és gyilkosok is a frontra kerülhettek.

Moszkva vezérkari főnöke és a védelmi miniszter jobbra-balra kiadja a parancsokat, hogy ne adjanak lőszert a Wagnernek, és ne segítsék őket légi szállítással

– nyilatkozta Prigozsin kedden.

Közvetlen szembenállás folyik a felek között, ami nem más, mint egy kísérlet a Wagner elpusztítására. Ez felér egy hazaárulással

– fogalmazott a zsoldossereg vezetője.

Prigozsin szerint nem csupán lőszert nem szállítanak a Wagner részére, hanem többek között az árkok ásásához szükséges lapátokat sem.

A katonai vezető a múltban többször is bírálta Oroszország reguláris hadseregét, szerinte ugyanis a túl nagy bürokrácia miatt lassult az ukrajnai előrenyomulás.

Az orosz védelmi tárca határozottan tagadta, hogy bármilyen formában korlátoznák az önkéntesek ellátását.

Bár Jevgenyij Prigozsin és a Wagner-csoport korábban a háttérben végezte tevékenységét, a háború kezdete óta nyilvánosabb szerepet vállalt. A Moszkvával való kapcsolatai egyértelműen megromlottak. A Wagnert idén megfosztották a foglyok toborzásának jogától, és több jele volt annak, hogy a Kreml megpróbálja visszaszorítani befolyását.

Putyin a keddi évértékelő beszédében kitért a belharcokra, miután kijelentette, hogy az oroszoknak meg kell szabadulniuk mindenféle tárcaközi ellentmondástól, vitától, sérelemtől, félreértéstől és egyéb ostobaságtól.

Bahmut elfoglalása jelentős győzelem lenne Moszkva számára a csaknem egy éve tartó ukrajnai háborúban, ám mivel a városnak nincs nagy stratégiai értéke, főként szimbolikus jelentőségű lenne a siker.