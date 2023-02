Egy átlagosan ötszázalékos idei béremelés még az inflációt sem fedezné – derül ki frissen publikált brit munkaerőpiaci felmérésekből. A Bank of England közben az ár-bér spiráltól tart, a központi hitelintézet szerint az egyre magasabb fizetések időszakában az elszabaduló árindexet is nehezebb megfékezni.

Fotó: Shutterstock

A Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) szerint a toborzók több mint fele tervezi emelni az alapbért, illetve a prémiumokat, hogy meg tudja tartani a dolgozóit a feszített munkaerőpiacon. A válaszadók több mint fele számolt be arról, hogy problémái vannak a megüresedett helyek betöltésével, harmaduk pedig hasonló problémákkal számol az elkövetkező hónapokban.

Továbbra is szűkös a munkaerőpiac, főként a szakképzett munkaerőből van hiány. Az infláció és a megélhetési nehézségek növekedése pedig tovább súlyosbítja a helyzetet

– összegzett Jon Boys, a CIPD vezető közgazdásza.

Nő a szakadék az állami és magánszektor munkavállalóinak bérigénye között. A közszférában 2 százalékos lehet a fizetések korrekciója, míg a versenyszféra igénye legalább 5 százalék. Annyi biztos, hogy az eredmények rávilágítanak az életszínvonal romlására, a legtöbb állami szektorban az alkalmazottak sztrájksorozatot indítottak az alacsony fizetések miatt.

Fotó: Shutterstock

Nagy-Britanniában az éves infláció decemberben 10,5 százalékra esett az októberi, 41 éves csúcsot jelentő 11,1 százalékról.

A Bank of England elnöke jelezte, hogy az árindex enyhe csökkenése ellenére komoly inflációs nyomást lát, noha a jegybank ebben a hónapban 2008 óta a legmagasabbra emelte az alapkamatát. A negyedéves felmérés azt is kimutatta, hogy a toborzók már idősebbeket és egészségügyi problémákkal küzdőket is egyre hajlandók felvenni.

Különböző vállalati reakciók

A cégek a gazdasági helyzet rosszabbodására eltérő válaszokat adnak.

Vannak olyan társaságok, amelyek megvágják munkaerő-felvételi terveiket. Ugyanakkor akik ezt nem tehetik meg, azok rekordnagyságú béreket is hajlandók megajánlani

– erre utal a BDO havi üzleti trendekről szóló jelentése.

A jelentés felidézi, hogy a kibocsátás már második hónapja esik, a zsugorodás begyűrűzött a reálgazdaságba is. Jó néhány társaság a toborzás megnyirbálásával reagál a helyzetre.

A társaságok több mint fele áremeléshez folyamodik, nem pedig a megtakarításokban látja a kivezető utat.

A jelentések együttesen stagnáló gazdaságra utalnak, és arra, hogy az infláció tartósan a BoE 2 százalékos célja fölött alakul. A múlt héten publikált adatok szerint az Egyesült Királyság elkerülte a recessziót, miután a gazdaság az utolsó negyedévben némileg magára talált. Ugyanakkor sok közgazdász számol az idén zsugorodással. A héten közlik a friss inflációs adatokat, még mindig két számjegyű árindexre számítanak az elemzők.

A BDO azt is megállapította, hogy az üzleti optimizmus továbbra is gyenge, de a szolgáltató szektor mélyrepülését, amit a kereslet csökkenése okoz, ellensúlyozza az ipar javuló hangulata. Ugyanakkor a felvételi szándék fő mérőszáma több mint egy éve a legalacsonyabb szinten van.