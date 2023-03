Egy alkoholon élő gomba miatt áll a bál a Tennessee államban található Lincoln megye és a szomszédos Moore megyében található Jack Daniel’s között, miután a whiskey érlelése miatt elpárolgó alkohol hatására a gomba nagyon elszaporodott a környéken.

A közlekedési táblákat sem kíméli a gomba.

Fotó: Lexington Herald-Leader / Tribune News Service via Getty Images

A Jack Daniel’s hat raktárat épített a környéken, és már a hetedik is épül, sőt egy nyolcadiknak is van hely a területén, miközben a környék 35 ezer lakója szenved az elpusztíthatatlan, mindent beterítő, koromszerű gombától. Ráadásul a whiskey-gyártó szeretné, ha egy másik telkét is átminősítenék a környéken, hogy újabb hat raktárt fel tudjon húzni.

A vállalat egy képviselője, Donna Willis novemberben elmondta a helyi hivatalnokoknak, hogy a 14 raktár évi 1 millió dollárnyi ingatlanadó-bevételt hozhat a térségnek, amely a 2022-es fiskális évre 15 millió dolláros kiadással számol.

A környék lakói azonban továbbra sem örülnek a whiskey-gyártó által hozott fejlődésnek, Christi Long, egy 1900-ban épült, több mint 400 négyzetméteres, egyebek között esküvőkre kiadott udvarház tulajdonosa pert indított a cég terjeszkedése ellen. Állítása szerint a Jack Daniel’s nem rendelkezik a raktárak felhúzásához szükséges engedélyekkel.

Ezért szeretnék elérni, hogy a bíróság tiltsa meg a whiskey lepárlásával foglalkozó cégnek, hogy a közeli raktárakban érlelje a termékét.

A Jack Daniel’s szerint a whiskey-gomba nem káros az emberekre.

Fotó: Picture Alliance

Más környékbeli lakók megelégednének azzal, ha a Jack Daniel’s szűrőkkel akadályozná meg, hogy az elpárolgó szesz elhagyja az épületeket, és szaporítsa a gombákat. Ezt azonban a legtöbb lepárló, így a Jack Daniel’s sem szereti, szerintük ez ugyanis rontaná az elkészült italok minőségét, ráadásul

az emberi egészségre vagy az ingatlanokra nem káros a kérdéses gomba.

A whiskey-gomba egyébként legalább 1870 óta ismert, amikor Antonin Baudoin, a francia lepárlók szövetségének igazgatója észrevette, hogy a Cognacban található főzdék falait bevonja a koromszerű gomba. James A. Scott, a Torontói Egyetem professzora több mint húsz éve kutatja a gombát – mely Badoin utána a Baudoina nevet is kapta –, és a The New York Timesnak elmondta, hogy az nagyon agresszívan terjeszkedik a szesz jelenlétében, és a forró déli nyarak sem pusztítják el. Sőt, a gomba roncsolja az épületeket, a kerti bútorokat és a fákat, így az sovány vigasz, hogy az emberi egészségre nem ártalmas.