Látszólag semmi izgalmas nem történt ma az orosz jegybank moszkvai épületében, miután a döntéshozók 7,5 százalékon hagyták az irányadó kamatot. A döntést követő sajtótájékoztatón azonban érdekes dolgok derültek ki.

Elvira Nabiullina, az orosz központi bank elnöke.

Fotó: Szefa Karacan

Így például kiderült, hogy a szankciók ellenére azért tartják a kapcsolatot azokkal a nyugati jegybankokkal, amelyek hajlandók velük szóba állni – mondta Elvira Nabiullina, az orosz központi bank elnöke.

A jegybankár szerint a pénzügyi szektor turbulenciái inflációs kockázatokat hordoznak, ugyanakkor szélesebb értelemben egy deflációs nyomás is érvényesül. Így továbbra is megvan a valószínűsége annak, hogy az oroszok kamatot emelnek, de ez természetesen „nem előre eldöntött tény”. Kitért arra is, hogy mivel az orosz pénzügyi rendszer a szankciók miatt el van vágva a világtól, nem kell attól tartani, hogy egy esetleges pénzügyi válság, egy bankválság átterjedne Oroszországra is.

Szóba került az orosz bankok osztalékfizetésének kérdése is. Nabiullina szerint ez attól függ, hogy mennyire érinti a pénzügyi stabilitást. Korábban a jegybank 50 százalékban maximálta a kifizethető osztalék mértékét, ám ezt feltételekhez, például a tartalékolás szigorításához kötötte. Más területeken azonban sokkal megengedőbbnek mutatkozik az orosz pénzügyi vezetés: fokozatosan liberalizálják az osztalékfizetéseket, ám ez elsősorban a tavaly március után végrehajtott befektetésekre, beruházásokra vonatkozik.

A jegybankár szerint az orosz gazdaság növekedési fázisban van, ám ennek ellenére az infláció nem erősödik, az inflációs várakozások lehorgonyzottak. A külső feltételek viszont romlottak, ami erősíti az inflációs nyomást, ezért „egy kamatemelés valószínűsége nagyobb, mint egy kamatcsökkentésé”.

A dollár-rubel árfolyam alakulása

A pénteki események során a rubel gyengült valamelyest a dollárhoz viszonyítva.