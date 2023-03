Lengyelország szép csendben Európa legütőképesebb hadseregét építi fel

Oroszország inváziója Ukrajnával szemben fegyverkezési versenybe hajszolta Lengyelországot is. Természetesen a varsói vezetés korábban is tisztában volt az orosz birodalmi álmok jelentette fenyegetéssel, ám az ukrajnai invázió után elképesztő ütemre kapcsolt a lengyel haderőfejlesztés. Varsó a tervek szerint az idén a lengyel GDP 4 százalékát fordíthatja hadserege korszerűsítésére, ami a NATO-elvárás duplája, és ami a szövetség egy főre jutó legnagyobb hadikiadását jelentheti. Fegyvervásárlásokból most nincs hiány Lengyelországban, így hamarosan a teljes, szovjet időkből hátramaradt fegyverzet megújulhat.

Fotó: Getty Images

A szállítások jelentős része érkezik Dél-Koreából, ahonnan többek között 980 K2 tank, 648 K9A1 páncélozott tarack, 288 K239-es rakéta sorozatvető és 48 FA–50-es vadászrepülő jön. A gyorsan beszerezhető koreai fegyverek mellett az Egyesült Államok sem marad megbízások nélkül. A lengyel rendelések között találunk 250 vadonatúj M1A2 SEPv3-as Abrams tankot, de igényeltek 116-ot az Abrams régebbi változatából is. Ezekkel a vásárlásokkal Lengyelországé lehet Európa legnagyobb tankserege.

A harckocsikat támogatja ezer hazai gyártású Borsuk gyalogsági harcjármű, és vásárolnak még 18 amerikai HIMARS rakétavetőt, illetve 96 AH-64E Apache harci helikoptert is.

A fegyverek beszerzésével párhuzamosan meg is dupláznák a hadsereg létszámát, ami így elérné a 300 ezer főt. Ezzel Ukrajnától nyugatra a lengyel lehet a legnagyobb európai hadsereg – írja a The Telegraph.

Fotó: Getty Images

A fegyverek azonban nem lesznek olcsók, még ha a lengyel gazdaság növekedési pályán is marad. Varsó a tervek szerint 2035-ig több mint 100 milliárd dollárért vásárolna fegyvereket, míg az idei költségvetés 97 milliárd zlotyt (21 milliárd dollár) szán védelmi célokra. Azonban a Dziennik Gazeta Prawna lengyel lap számításai szerint ez valójában ennél mintegy harmadával több lehet az idén, ha a költségvetésen kívüli tételekkel is számolunk.

A lengyel hadsereg új szerzeményei

Mindez jelentős terhet ró a lengyel gazdaságra, amelynek az uniós pénzek befagyasztásával is meg kell küzdenie. Bár a parlament elé a kormány már beterjesztette az uniós források elérését lehetővé tevő javaslatot, egyelőre az ország nem számíthat ezekre a pénzekre. Számíthat viszont Varsó az amerikai kongresszus által tavaly jóváhagyott 288,6 millió dollárra, amelynek célja az orosz fenyegetéssel szembeni védelem és elrettentés.

Fotó: Getty Images

A politikai megosztottság ezen a területen nem jelent problémát, noha ősszel az urnákhoz járulnak a lengyel választók. Az oroszokkal szembeni elrettentés és a hadsereg modernizációja ugyanis olyan kérdés, amelyben nincs vita a kormány és az ellenzék között.