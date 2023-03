Nem teljesen biztos, hogy csak Ázsiáról szól majd ez a század

Továbbra is kérdéses, hogy ez a század Ázsiáé lesz-e – röviden így foglalható össze annak a magyar nyelven most megjelent könyvnek az üzenete, amely Dante Poklának nyolc körére építve mutatja be a legnagyobb kontinens gyors fejlődésének kihívásait.

1 órája | Szerző: Barát Mihály Tamás

