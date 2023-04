Ahogy az autógyártók esetében a múlt századfordulón, úgy mosta digitális eszközökkel kapcsolatban is úgy érdemes megközelíteni a befektetéseket, hogy nem csak a termékre, hanem az azt körülvevő általános technológiákra fókuszálunk, és végiggondoljuk, hogy milyen infrastruktúrára lesz szükség, ha az ágazat beindul.

A Bitcoin ATM-ek évekkel ezelőtt a kripto-ökoszisztéma részévé váltak.

Fotó: NurPhoto

A Citigroup kiadott egy új kutatási jelentést, amelyben a kriptovaluták piacán – egy olyan eszközosztályban, ahol az elmúlt két évben borús volt a hangulat – egyre erősebb bikaviadal fog kialakulni.

A tézis szerint a blokklánc és a kapcsolódó technológiák a következő hat-nyolc évben egymilliárd felhasználóval, értékük pedig ezermilliárd dollárral fognak megnőni.

Ehhez viszont a szektoron belül először a befektetési gondolkodásmódnak is meg kell változnia. A 162 oldalas jelentés a következő példát használja fel a probléma bemutatásához: 1900-ban valaki megjósolja az autó által okozott hatalmas gazdasági és kulturális változást.

Egy ilyen esetben az okos döntés elvileg az lett volna, ha befektetünk az autógyártókba – sokan ezt tették, ám a legtöbb induló vállalkozás abban az időben megbukott. Shortolhattuk volna a lovaskocsi-cégeket, ám ez sem praktikusabb, mint az egyenes befektetés, arról nem is beszélve, hogy a szekérkészítők könnyen átvándorolhattak az autóiparba.

Ehelyett érdemes inkább Henry Fordnak, a modern autógyártás atyjának a példáját követni.

Ford valamilyen szinten meg tudta jósolni azokat a társadalmi változásokat, amit a gépjárművek elterjedése okozott. A vállalata az évek során biztosította, hogy az autóépítéshez szükséges ellátási láncok stabilak maradjanak - az alkatrészek, az üveg, a bőr, de még az akkor még egzotikus gumi gyártása is az ő tulajdonában volt. Ezzel párhuzamosan számos útépítő és betonozó cégbe is befektetett, valamint benzinkutakat telepített, hogy a termékét hosszútávon is használni lehessen.

De még ő sem láthatta előre a világot körbeölelő autópályákat, a külvárosok, valamint az azzal járó életmód elterjedését, a motelek, autósbüfék vagy a pihenők kiépülését, és még számtalan technológiai, társadalmi és gazdasági változást, amelyek ma alapvető részei az életünknek.

Fotó: American Stock Archive

A befektetőknek is hasonló módon kell hozzáállniuk ehhez a kriptóhoz. Itt nem csak egy érdekes újdonságként vagy alternatív pénznemként érdemes a technológiára gondolni, hanem egy potenciálisan „világmegváltó” termékre, amelynek szüksége lesz a kapcsolódó infrastruktúrára.

A Citigroup jelentése több olyan kulcsfontosságú technológiára összpontosít, amelyek már mai is léteznek: a "digitális-decentralizált személyazonosságok", a "nem feltáró bizonyítékok" és az "orákulumok" - bár a laikusok számára ezek a találmányok semmit nem jelentenek, már most szerves részét képezik a blokkláncoknak. A kriptohoz hasonlóan pedig ezek a találmányok még nem terjedtek el eléggé, de a technológiák párhuzamosan haladnak egymással:

elég csak a Bitcoin-ATM-ekre gondolni, amelyek pár év alatt ellepték az európai városokat, amikor az alapjukat adó pénznem elkezdett népszerűvé válni.

Az ilyen technológiáknál korán meg kell vizsgálni, hogy vajon helyet kaphatnak-e jövőbeli kripto ökoszisztémában – az is lehet, hogy ezekbe jobban megéri befektetni, mint egy ismeretlen, labilis kriptovalutába.