Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter pénteken elismerte, hogy még mindig van némi bizonytalanság abban, hogy pontosan mikor fogy ki a tárca a pénzből, és mikortól nem tudja tovább fizetni a kormányzat számláit. A tárcavezető korábban június elsejét jelölte meg határidőként, de most azt mondta, értesíti a kongresszust, ha az időpont változik vagy biztossá válik.

Janet Yellen szerint nincs más jó megoldás, csak az adósságplafon emelése.

Fotó: Shuji Kajiyama / AFP

A Bloomberg TV-nek nyilatkozva Yellen közölte, hogy a jövő héten találkozik a Wall Street vezető bankáraival, hogy tárgyaljon velük az adósságplafonról. Úgy véli ugyanis, illendő tudatni velük, miképpen hat az emelés esetleges elmaradása az amerikai gazdaságra. Yellen folyamatosan hangsúlyozza, hogy gazdasági katasztrófával fenyegeti az amerikai háztartásokat és a globális pénzügyi rendszert is, ha nem emelik meg időben a jelenlegi, 31 400 milliárd dolláros adósságplafont.

Joe Biden és a kongresszus két házának republikánus és demokrata vezetői elméletileg pénteken tárgyaltak volna újra a kérdés megoldásáról, a megbeszélést azonban jövő hétre halasztották, ami az NBC News forrásai szerint jó hír, azt jelenti, hogy jól halad a kompromisszum keresése.

A republikánusok jelentős kiadáscsökkentéshez kötnék az adósságplafon emelését,

és ezt támogatja Donald Trump volt elnök is, aki szerint a demokraták bármibe hajlandók belemenni, hogy elkerüljék a fizetésképtelenséget.

Kevin McCarthy, a képviselőház elnöke Biden elnökkel. Jövő héten folytatják az egyeztetést.

Fotó: Anna Moneymaker / Getty Images

Egy ideig Biden is arra játszott, hogy a republikánusok rántják félre elsőként a kormányt, a Reuters tudósítása szerint azonban most már arra is hajlandó, hogy távol maradjon jövő héten a legfejlettebb ipari országokat tömörítő G7-csoport hirosimai csúcstalálkozójától, attól függően, lesz-e előrelépés az ügyben. Yellen már Japánban van, ahol a G7 pénzügyminiszterei tárgyalnak.

A pénzügyminiszter az interjúban megkerülte a választ arra a kérdésre, hogy a kincstár az adósságplafon átlépése esetén is tovább fizetne-e a kötvények után – ez a lehetőség a korábbi hasonló viták során merült fel. Csak annyit mondott, hogy

nincs más jó lehetőség, mint az adósságplafon emelése.

Ezt egyébként a kongresszus 1960 óta közel 80 alkalommal tette meg, mivel a legtöbb fejlett ipari országtól eltérően az Egyesült Államokban a törvényhozás határozza meg, hogy mennyi hitelt vehet fel az állam.

A G7-ek pénzügyminiszterei már Japánban tárgyalnak, a német tárcavezető reméli, hogy az amerikai politikusok képesek lesznek felnőttként dönteni.

Fotó: Kazuhiro Nogi / AFP

Nem tárgyaltunk az elnökkel arról, mit tegyünk, ha ez nem történik meg. Arra összpontosítunk, hogy megtörténjen

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a kormányzati illetékesek és a kongresszus éjjel-nappal dolgozik az adósságplafon emelésén.

Christian Lindner német pénzügyminiszter ugyancsak pénteken reményét fejezte ki, hogy az amerikai politikusok „felnőttekhez méltó” döntésre jutnak, és figyelmeztetett, milyen kockázatokkal járna a még mindig „sebezhető” világgazdaságra az adósságplafon emelésének elmaradása.