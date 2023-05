Megint emelt a Fed, de szünet jöhet – kedvező a forintnak, de Powell ezután szólal meg - cikkünk frissül

A várakozásoknak megfelelően tizedszer egymás után is emelte irányadó kamatát az amerikai jegybank. Kulcsponthoz érkeztünk, most mindenki azt lesi – a forint piacain is –, jelzi-e a Federal Reserve, hogy ezzel elérték a csúcspontot a kamatok. Ha igen, új korszak kezdődik, aminek a hatásait az egész világ gazdasága érezni fogja. A közlemény szerint szünet következik a kamatok számára, Jerome Powell Fed-elnök hamarosan finomhangolhatja az üzenetet.

45 perce | Szerző: Pető Sándor

