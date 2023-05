A járvány előtt nem volt kérdés, hogy be kell-e járni egy munkahelyre a hét minden napján vagy sem, ma pedig félig üresen maradt irodák szerte a világ nagyvárosaiban demonstrálják, hogy valami megváltozott - talán végérvényesen. A pandémia számos addig szokatlan dolgot követelt meg tőlünk. Hozzá kellett szoknunk egy sor természetellenes attitűdhöz, a maszkviseléstől kezdve az óvatos személyes találkozásokig. A munkahelyi irodát felváltotta a nappali, a kiskosztümöt és a vasalt inget a “játszós” póló. A home office kifejezést mára mindenki megtanulta, pontos magyar megfelelője nélkül is mindenki kontextusba tudja helyezni. A vállalatok világszerte bevezették, és szépen lassan megszoktuk a távirányítású életet. Most, a pandémia hivatalos lecsengése után a világ megpróbál visszatérni a régi megszokott kerékvágásba, ami nem is olyan egyszerű.

Fotó: DiMedia

A vállalatok sorra próbálják visszacsábítani a munkavállalókat az irodába, azonban a dolgot bonyolítja, hogy a cégek stratégiája nem egységes mindenhol. Ezért fennáll a fluktuáció veszélye, hiszen egymás után veszíthetik el a helyi gazdaság motorját jelentő munkavállalóikat.

Üres péntekek

Az amerikai nagyvárosokban például a munkahelyeket adó irodák kihasználtsága 2023 eleje óta először haladta meg az 50 százalékot, tehát úgy tűnik, hogy a dolgozók kezdenek visszaszivárogni, amelyet a munkahelyi belépőkártyák lehúzásának száma is mutat. Azonban a keddi nap az, amikor a legtöbben vannak bent, de mire eljön a péntek, már csak páran lézengenek az irodákban. A régi kerékvágás még várat magára, vagy talán sosem jön el. Ezért

a legtöbb vállalat az arany középútban látja a reális megoldást, és hibrid munkavégzésre ösztönzi dolgozóit, a teljes home office vagy a teljes irodai jelenlét helyett.

Az amerikai Scoop Technologies szoftvercég szerint,- amely több ezer vállalat munkahelyi stratégiáját követi nyomon- a cégek több mint a fele teszi lehetővé az alkalmazottak számára a hibrid munkavégzést, ami azt jelenti, hogy az ötnapos munkahétnek csupán a felét töltik az irodákban.

A távmunka elterjedésével megváltozott a vállalati munkamorál is. Számos munkavállaló számára a szabadság és a munka közötti határ elmosódott. Különösen a multicégeknél figyelhető meg, hogy a nemzeti-és kulturális különbségekből adódóan a dolgozók munkához való hozzáállása is más. Ezt még tetézte a pandémia számlájára írható home office és jelenléti munkavégzés körüli körvonalazatlanság. A tapasztalat az, hogy

a multicégek vezetői nem bíznak meg eléggé más nemzethez tartozó dolgozóikban,

nincsenek meggyőződve arról, hogy a munkahelyen kívüli környezetben is ugyanolyan hatékonysággal dolgoznak.

Musk fenyeget

Vannak olyan munkaadók is, akik egyenesen kirúgással fenyegetik meg azokat a munkavállalókat, akik nem járnak be az irodába. Ők azzal érvelnek, hogy csak a jelenléti munka során tudnak fontos kérdéseket megbeszélni, problémákat megoldani. Tavaly Elon Musk is drasztikus lépésre szánta el magát, amikor közölte a Tesla dolgozóival, ha nem járnak be rendszeresen az irodába, kirúgja őket. Ő heti 40 óra jelenléti munkavégzést írt elő.

A Disney, vagy a Starbucks, arra kéri a munkavállalóit, hogy minél több időt töltsenek házon belül. Emellett bizonyos cégek rugalmasan állnak a témához, és megengedik a dolgozóiknak, hogy későn érkezhetnek és korán távozhatnak a munkahelyről. E tekintetben a legmegengedőbbek a technológiai cégek. Ugyanakkor például a Facebook egyelőre nem vesz fel távmunkára alkalmazottakat.

A dolgozók visszacsábítása érdekében sok vállalat korszerűsíti irodáit, ahol több fény jön be az ablakokon, zenét hallgathatnak munka közben, vagy bizonyos időközönként az irodát elhagyva sétálhatnak pár percet a közeli parkban. Vannak nagyvárosi cégek, amelyek feltérképezték az alkalmazottak lakóhelyeit, olyan környéket választanak székhelyül, amely minimálisra csökkenti az ingázást a dolgozói számára.

Félig üres vagy félig tele?

Úgy tűnik , hogy most még nagy a bizonytalanság a munkavégzés helyét illetően szerte a világon, de a jelek szerint egyre inkább hibrid munkahelyi politikát alkalmaznak a vállalatok, és azon vannak, hogy a legoptimálisabb módon kombinálják a munkahelyi és az otthoni munkavégzést. A félig üres vagy a félig tele pedig mindig nézőpont kérdése, akkor is, ha a mai vállalatok irodáira értjük ezt.