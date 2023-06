Hatalmas lépés az EV-forradalomban a Ford és a GM csatlakozása a Tesla elektromos töltőszabványához, ami még a napot is előcsalta a kanadai erdőtüzektől is borús Wall Street felett. A tőzsdeutca ikonikus lapja, a The Wall Street Journal (WSJ) egyéb biztató fejleményt nem talált a héten az EV-rajongók számára. Az elektromos járművek bevezetése a legnagyobb változás az energia- és közlekedési rendszereinkben a „hosszú 20. században” s szintén a legnagyobb változás a fogyasztói elektronikában az iPhone debütálása óta, de még az Egyesült Államok sem készült fel az elektromos autók tömeges használatára. A lap piaci riportere ezer mérföldet utazott az amerikai és kanadai országutakon a most megvásárolható leghosszabb hatótávolságú elektromos járművel. És az út egy szóval jellemezve: aggasztó.

Az Egyesült Államokban

az autópark 1 százalékát képviselik az elektromos járművek.

Lássuk, milyen kihívásokkal szembesülnek a vakmerő sofőrök, akik kilépnek az autószalonok komfortzónájából.

A vezetők legfőbb aggodalma a hatótávolság. Valójában alig van erről tapasztalatuk a sofőröknek. Meglepődnek, hogy

városi forgalomban az elektromos autó messze felülmúlja a névleges hatótávolságot, míg az országúton akár egyharmaddal is elmaradhat attól.

Ami elég kellemetlen.

Még az Egyesült Államokban is megoldatlan a töltés. Egyelőre csak a Teslának van kiterjedt gyorstöltőhálózata. A többiek otthon próbálkoznak, vagy lassú EV-csatlakozóknál rostokolnak. Az otthon töltés és az ehhez szükséges garázsinfrastruktúra az EV-forradalom egyik fő akadálya, hiszen így lehetetlen az autók tömeges elterjedése.

Az EV egy guruló számítógép, s már a WSJ próbaútján is digitális csatatérré vált az Apple, a Google és az autógyártó között. A tesztúton felmerülő problémák miatt le kellett mondani az útvonaltervező biztonságos kihangosításáról. Szóval,

egy újabb Murphy-törvény, ha a mobiltelefon lefagyhat, akkor az elektromos autó is lefagy.

Hab a tortán: amikor a WSJ tesztautója Montrealban begördült egy utcai töltőállomásra, kiderült, hogy

először le kell tölteni egy mobilalkalmazást. Persze a kútnál gyenge volt a jelerősség.

A sofőr kénytelen volt sétálni egyet. Nagy nehezen letöltötte a szoftvert. Majd előre kellett fizetnie az áramért, ami már bizalmi kérdéseket is felvet, hiszen a benzinkúton, alapesetben csak a tankolás után kell fizetni.