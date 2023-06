Itt az újabb szankciós csomag: Oroszországot és partnereit is megszorongatná

Az EU tagállamai szerdán megállapodtak egy újabb, Oroszország elleni szankciós csomaggal kapcsolatban. Az Európai Unió tanácsa svéd elnökségének közleménye szerint az immáron tizenegyedik csomag lesz az első, amely lehetővé teszi azt is, hogy szankcionálják azokat a harmadik országokat, amelyek segítenek Oroszországnak kijátszani a kereskedelmi korlátozásokat – adta hírül a Politico.

Az orosz–ukrán háború tavaly februári kitörése óta az EU már tíz szankciós csomagot fogadott el, ezek közül azonban nem mindegyik érte el a kívánt hatást. Az unió most újít az eddigi mechanizmuson, és bővíti a szankcióval sújtottak körét. Ezentúl, ha harmadik országok, például Közép-Ázsiában, nem tartják be a nyugati szankciókat, vagy éppen nem tudnak magyarázatot adni a tiltott áruk kereskedelmének hirtelen megnövekedésére, uniós büntetésre számíthatnak.

Az új csomag nem hirtelen jött ötlet, az uniós tagállamok már május közepe óta vitatkoznak róla, és fennált annak a veszélye is, hogy a vita beárnyékolja az EU-s vezetők jövő heti csúcstalálkozóját. Több ország, köztük Németország is attól tart, hogy az új, szigorú mechanizmus bevezetése ártana az unió diplomáciai kapcsolatainak, és akár Oroszország vagy épp Kína karjaiba is sodorhatná a büntetett országokat.

A Politico értesülései szerint a még nyilvánosságra nem hozott szövegbe az Európai Bizottság több olyan biztosítékot is beépített, amely megnyugtathatja Berlint.

A csomag ugyanis a tervek szerint segítséget is nyújtana a szankciók alá vont harmadik országoknak, hogy orvosolni tudják azt a helyzetet, amelyben az oroszok elleni intézkedéseket esetleg kijátszották.

Szintén vitás pont volt a tárgyalások során az Ukrajna által háborús szponzoroknak nevezett magáncégekről összeállított lista is. Ezt Görögország és Magyarország is kifogásolta. Hazánknál az verte ki a biztosítékot, hogy Kijev az OTP-t is a listára tette. Erről azonban még nem született megállapodás, ám a listára felkerülésnek egyelőre nincsen semmilyen jogkövetkezménye.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az újabb szankciós csomagot. Úgy nyilatkozott, hogy ez egy újabb csapást mér Vlagyimir Putyin hadigépezetére, és elrettent más országokat a Kreml támogatásától.