Újabb Patriot rakétákat küld Ukrajnának Németország

Németország ismét fegyverekkel támogatja Ukrajnát. Boris Pistorius német védelmi miniszter a NATO-tárcavezetők brüsszeli találkozóján, pénteken arról számolt be, hogy Berlin az eddig megígért fegyvereken felül további 64 darab Patriot rakétát ad Kijevnek – adta hírül az ukrán Unian hírügynökség.

Fotó: Axel Heimken / AFP

Pistorius kihangsúlyozta, hogy Németország azonnal átadja a rakétákat.

Továbbra is támogatjuk Ukrajna légvédelmének megerősítését, különösen most, a háborúnak ebben a különleges szakaszában

– emelte ki a védelmi miniszter.

Szintén a napokban vált ismertté az is, hogy Németország lőszert fog gyártani a Gepard légvédelmi lövegekhez is. A tervek szerint júliusban már szállíthatják is Ukrajnába az első 35 milliméteres lövedékeket.

Ezen felül Berlin fokozná a Leopard harckocsik Ukrajnába szállítását is. Pistorius ismertette, hogy a szándékaik szerint 2023 végéig több mint száz ilyen típusú harckocsit küldenek Kijevnek.

Nem csak a németek állnak az ukránok mellett. A héten Nagy-Britannia 116 millió dolláros katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna légvédelmének megerősítésére.