A Bloomberg által készített elemzői felmérés szerint az EKB nem nagyon tudta meggyőzni a piacokat arról, hogy hosszabb ideig tartja a magas kamatszintet, az elemzők a szeptemberre várt 4 százalékos kamatcsúcs után már márciusra már monetáris lazítást várnak.

Fotó: rarrarorro

A felmérés enyhe többséggel arra számít, hogy szeptemberben egy utolsó, 25 bázispontos kamatemelést még végrehajt a jegybank, így 4 százalék lehet a kamatcsúcs. A jövő azonban az elemzők számára a szokásosnál is bizonytalanabb, van, aki 2024 egészére 4 százalékot vár, van, aki szerint viszont 2 százalékra mérséklődhet a ráta. A kétségek hátterében az áll, hogy

nagyon nehéz kiszámítani, hogy mikor tér vissza az eurozóna inflációja a 2 százalékos célhoz a jelenlegi 5,5 százalékos szintről.

Tavaly július óta az EKB 400 bázisponttal szigorított, a 10 százalékos szintekről viszonylag gyorsan legyilkolták az inflációt, most azonban a finomhangolás következik, nagy kérdés, hogy sikerül-e az árak megszelidítése a nélkül, hogy recessziót idéznének elő.

A kommunikációnak kulcsfontosságú szerepe lesz a következő időszakban, ugyanis a kamatcsúcs után a piac egy része már kamatcsökkentésre számít. Christine Lagarde, az EKB elnöke már el is kezdte az elemzők megdolgozását, a jegybank július 27-én esedékes kamatdöntését követően minden bizonnyal továbbra is ezen lesz a hangsúly – főleg annak tükrében, hogy

a maginfláció emelkedő tendenciát mutat.

A felmérésben részt vevő közgazdászok szerint továbbra is az infláció jelenti a legnagyobb veszélyt a gazdaságra, az orosz–ukrán háborút csak a második helyen említették. A várakozások szerint az amerikai Fed a jövő héten fejezi be szigorítási ciklusát, majd jövő tavasszal már kamatot is csökkent. A válaszadók kétharmada szerint az EKB nem megy túl messzire, az eurozóna megússza a recessziót.

A jegybank a múlt hónapban megemelte inflációs várakozásait, s hozzátette, hogy a jövő „nagyon bizonytalan” .