Az El Nino miatt szokatlanul száraz volt az augusztus Ázsiában, és az előrejelzések szerint kevesebb eső várható szeptemberben is, ami jelentősen rontja a terméskilátásokat és ellátási zavarokkal fenyeget.

Nyolc év leggyengébb monszunszezonja miatt kevesebb rizs terem Indiában.

Fotó: AFP

A világ második legnagyobb búzaexportőrénél, Ausztráliában hamarosan közlik, mennyivel lesz kevesebb a termés idén az átlagosnál. A későbben érkezett és kevesebb esőt hozó monszunidőszak miatt csökkenni fog a rizstermés Indiában is, amely a világ első számú ellátója. Delhi a biztonságos hazai ellátás garantálása érdekében már be is tiltotta is a kivitelt.

Ugyanez várható a délkelet-ázsiai pálmaolaj esetében is, ami globálisan a legszélesebb körben használt növényi olaj. A világ legnagyobb kukorica- és szójaimportőr országában, Kínában szintén az extrém időjárás veszélyezteti az élelmiszer-biztonságot.

„A világ számos részén az El Nino közepén tartunk, amelynek hatása az év vége felé fokozódni fog” – figyelmeztetett Chris Hyde, az amerikai Maxar Technologies éghajlati adatelemző platform meteorológusa. Az El Nino felmelegíti a Csendes-óceán vizét, jellemzően szárazabb időjárást eredményez Ázsia felett, valamint túlzott esőzéseket Észak- és Dél-Amerika egyes részein.

Az ausztrál búzát a szárazság fenyegeti.

Fotó: Shutterstock

Indiában a monszuntól függ a nyári növények – rizs, cukornád, szója és kukorica – terméseredménye, és az eddigiek alapján az idén esik a legkevesebb eső az elmúlt nyolc év alatt.

„Az El Nino hatása sokkal nagyobb, mint vártuk. Ebben a hónapban 30 százalékkal kevesebb esett az átlagosnál, vagyis ez a legszárazabb augusztus, amióta mérünk. De az El Nino befolyásolja majd a szeptemberi csapadékot is” – mondta a Reutersnek egy indiai meteorológus.

India adja a globális rizsexport 40 százalékát, és az exporttilalom miatt máris 15 éves csúcsra ugrott e létfontosságú élelmiszer ára.

Ausztráliában négy év után először takarítanak be kevesebb búzát a vártnál, az előzetesen becsült 33 millió tonna helyet 30 millió tonnát.

Ha azonban a szárazság szeptemberben is folytatódik, akkor az eredmény még gyengébb lesz

– hangsúlyozta Ole Houe, az IKON Commodities igazgatója. Az előző három évben termésrekordot értek el, amelynek jelentős részét Kínába, Indonéziába és Japánba adták el.

Pálmaolajból is kevesebb lesz idén.

Fotó: AFP

Délkelet-Ázsiában Indonéziában és Thaiföldön volt a legkevesebb csapadék az idén az El Nino miatt, az elmúlt 30-40 napban szinte alig esett az eső, összességében az ilyenkor szokásos mennyiség 50-70 százaléka érkezett, és szeptemberben sem éri el az átlagot. Ez nem csupán a rizs, a pálmaolaj és a cukornád, hanem a kávé hozamát is negatívan befolyásolja.

Az Egyesült Államokat egyelőre nem érte el az El Nino hatása, de az aszály miatt ott is kevesebb kukorica és szója várható.

Novembertől februárig azonban már ott is érezhető lesz ez az időjárási jelenség, aminek kimondottan örülhetnek, mert az átlagosnál több csapadékot hoz, ami jót tesz a téli búzának.

Dél-Amerikában is megfelelő lesz az időjárás a szója és a kukorica számára, amelyet 2024 elején takarítanak majd be.