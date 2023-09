Nem számolják a dollármilliókat a technológiai ipar résztvevői, amikor beszállnak a mesterséges intelligencia versenybe, még ha az üzlet bizonytalannak is tűnik elsőre.

Kevin Scott, aki hét évvel ezelőtt csatlakozott a Microsofthoz és lett az óriáscég technológiai igazgatója, éleslátásában bízva, a cég az idén egy több évre szóló, 10 milliárd dolláros megállapodást kötött az OpenAI-val.

Fotó: Shutterstock

A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella a cég frissítéseként, változtatni akart a vállalat házon belüli ötleteket preferáló elszigetelt kultúráján. A technológiai óriás és a ChatGpt-t fejlesztő OpenAI közötti partnerség, 2019 óta áll fenn, amikor a szoftvercég 1 milliárd dollárt fektetett a startupba, hogy kiterjessze a mesterséges intelligenciát a termékeiben. A most megújított partnerséggel, a két vállalat a mesterséges intelligencia jövőbeni fejlesztését és kereskedelmét szeretnék elősegíteni. A bizakodásra az is okot ad, hogy az OpenAI a tőzsdén közel 29 milliárd dollárt ér - írta még az év elején a Wall Street Journal.

Korábban a Microsoft a technológiát már a Bing keresőmotorjába is integrálta, hogy ezzel megtörje a Google dominanciáját a keresési piacon. Emellett a Microsoft a mesterséges intelligenciát beépíti a legnépszerűbb szoftvereibe, mint a Word, az Excel vagy a PowerPoint. Ezzel kiderülhet, hogy a vásárlókat érdekli -e majd az AI, és hajlandóak- e fizetni érte.

Kevin Scott, a techóriás AI stratégiájának legfontosabb tagjává vált.

Nem sokkal azután, hogy a Microsoft felvásárolta a LinkedIn-t, Nadella, Scottot választotta vállalati szintű műszaki igazgatónak, mely pozíciót kifejezetten neki hozták létre. Ez lehetővé tette számára, hogy felügyelje a Microsoft kutatási részlegét, és a vállalat mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlődését, amivel a Google, a Meta platformokat végre utolérheti.

Scott otthagyta a doktori iskolát, hogy a Google-hoz csatlakozzon, később, 2011-ben ő lett a LinkedIn műszaki és üzemeltetési alelnöke, ahol a segítségével építették újjá az üzleti és szakmai kapcsolatokat támogató platform struktúráját.

Sam Altman, az OpenAI vezetője, -aki 2018-ban megkereste Nadellát, hogy a Microsoft fektessen be az OpenAI –ba,- még a Google-os időkből ismerte Kevin Scottot, azt mondta, hogy

nélküle nem kötötte volna meg most ezt az üzletet.

Bill Gates, a Microsoft korábbi ügyvezető elnöke, még nem ismerte fel az AI adta lehetőségeket, és nem támogatta a vállalat további fejlesztését. Scott viszont úgy gondolta, hogy egyensúlyt teremthet az OpenAI ambíciói és a Microsoft azon igénye között, hogy a technológiát a legnépszerűbb és legnyereségesebb termékeibe építse. 2022. nyarán az OpenAI összejövetelén,- amelyet nem mellesleg Bill Gates szervezett- bemutatták a GPT-4 modelljét, amely Scottot további befektetésre sarkallta. Reményei szerint ez nagy lökést jelent a Microsoftnak, illetve további technológiai kutatásokat is előmozdít a jövőben.

Kevin Scott sokoldalúságát mutatja, hogy az üzlet mellett könyveket ír a mesterséges intelligenciáról, 2020-ban megjelent, “Az amerikai álom átprogramozása”, című könyve, amelyben a vidéki Amerika újjáélesztése céljából használt AI technológiai lehetőségeiről ír, hiszen ő maga is egy vidéki kisvárosban nőtt fel, Virginia államban. Ezen kívül interjúkat készít hírességekkel is, köztük a Black Eyed Peas hip-hop csapat egyik alapítójával, William James Adams, művésznevén will.i.am amerikai énekes és dalszövegíróval is. Emellett a molekuláris gasztronómia és konyhatechnikájának megszállottja.