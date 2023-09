A koronavírus-járvány óta sokak szemében felértékelődtek a kevésbé forgalmas, ám festői tájak. Ezt próbálja kihasználni a Szardínia középső részén fekvő Ollolai is, amit a turisták még nem fedeztek fel. A település gyakorlatilag egy időkapszula: az ország kulturális örökségét nem csak az épített környezet, de az életmód is tükrözi. Most pedig a falucska felüdülést és megoldást nyújthat a távmunkások egy részének, kis túlzással ingyen üdülést kínál a digitális nomádoknak.

Szardínia Ollolai faluja ingyenes szállást biztosít a digitális nomádoknak, kis erőfeszítésért cserébe.

Fotó: Ollolai / Facebook

Miért biztosít a szardíniai falu ingyenes szállást a digitális nomádoknak?

Azért, mert hiába gyönyörű a falu, mégis egyre kevesebben lakják. A település lakossága az elmúlt száz évben 2 250-ről 1 300 főre csökkent.

Két évvel ezelőtt csatlakoztak az olasz, "Vegyél házat 1 euróért" kezdeményezéshez, ami a falunak nagy siker volt Francesco Columbu polgármester szerint. A világ minden tájáról érkeztek, akik vásároltak ingatlant, majd azokat felújították.

Most a „Dolgozz Ollolai-ból” programmal az a céljuk, hogy a digitális nomádok csomópontjává tegyék a falut és gazdagítsák annak kultúráját. Erre 20 ezer eurót szánnak. A következő két évben a távmunkások alkalmanként legfeljebb három hónapra költözhetnek a településre. Azért ennyi időre, mert vízum nélkül eddig tartózkodhatnak az Európán kívüli látogatók egy-egy országban.

Az önkormányzat fedezi a nomád ingatlan bérleti díját és a rezsit, ám a közlekedést már nem.

A település és a kondíciók csodásan hangoznak, azonban Veronica Matta, a Sa Mata helyi kulturális egyesület vezetője arra figyelmeztet, hogy nem ingyen nyaralást kínálnak. Feltétel, hogy a jelentkező bebizonyítsa, hogy valóban digitális nomád, valamint a tartózkodása végén konkrét eredményt kell felmutatnia, legyen az egy megszervezett konferencia, esszé, kutatómunka vagy dokumentumfilm.

Minden foglalkozási területről bátorítják a távmunkásokat: technológia, média, pénzügy, ingatlanipar vagy építészet. Szívesen látják a művészeket, az írókat, a zenészeket, a tudósokat és az akadémikusokat is. Azok, akik kedvet kaptak a hegyvidéki faluban éléshez, december végéig jelentkezhetnek elektronikusan.

Az első résztvevő már meg is érkezett. Clarese Partis, 39 éves Los Angeles-i szoftverfejlesztő a tömeg elől menekült az aprócska, hegyvidéki Ollolai faluba. A férfi az Euronews-nak adott interjújában kiemelte a csodás termelői piacot, ahol szarvasgomba is vásárolható.