Bejött a TUI év elejei számítása, az utazásszervező kedden megerősítette a szeptember végéig tartó pénzügyi év kilátásait. A vállalat ezt a nyári és a téli időszakokra érkezett sok foglalásra hivatkozva tette. A nyári 13,7 millió foglalás 5 százalékkal meghaladta a tavalyi év hasonló időszakának számát – írja keddi közleményében a társaság.

A TUI német utazásszervező magas bevételekre számít a következő években.

Fotó: Shutterstock

Sebastian Ebel vezérigazgató szerint, ha rossz időjárási körülmények nem vetik vissza a forgalmat, akkor a társaság a várakozásokat felülmúlva teljesített volna. Az utazásszervező iroda korábban 25 millió eurós veszteséget prognosztizált a görög szigeteken keletkezett erdőtüzek miatt.

Az Eurocontrol júliusban közölte, hogy 2022-höz képest eddig két és félszer több időjárással összefüggő légi közlekedési zavar volt idén. A legtöbb késést a zivatarok okozták – emlékeztetett a Reuters. A légi közlekedést ugyanakkor sztrájk is megzavarta időközönként az elmúlt évben.

A határidős foglalások száma nyárra csaknem elérte a járvány előtti szintet, míg a következő télre eddig 15 százalékkal több érkezett,

mint az egy évvel korábbi időszakra. Az utazásszervező átlagosan 4 százalékkal emelte árait.

A német vállalat a szélsőséges európai időjárás ellenére is jelentősen magasabb kamat- és adózás előtti eredménye számít éves szinten és az utolsó egyedévben is. Sőt, a társaság szerint a növekedés 2024–2026-ban is kitart.

A cég a pénzügyi jelentését december 6-án teszi közzé a Bloomberg információja szerint.

A közlemény hatására a TUI árfolyama emelkedni kezdett.