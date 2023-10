Meglepő információkat tett közzé az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat, úgy a országon belüli munkavállalói ingázást, mint a szomszédos országokba való munka céljával történő ingázást tekintve. A hivatal adatai szerint 2022-ben az Európai Unió 197 millió, 15–64 éves foglalkoztatottja közül több mint 12,5 millió ember, vagyis az összes foglalkoztatott 6,4 százaléka ingázott egyik régióból a másikba a lakóhelye szerinti országon belül. Ez 4,4 százalékos növekedést jelent 2021-hez képest (12,0 millió ember).

Budapest vezető helyen az unióban az ingázók számában

A regionális ingázás legmagasabb aránya a teljes foglalkoztatáson belül a belga Brabant Wallon tartományban van (45%), ezt követi egy másik belga tartomány, Vlaams-Brabant (42%) és Pest vármegye Magyarországon (41%). Abszolút számokat tekintve több német régióban, köztük Brandenburgban (297 000), Arnsbergben (248 000) és Lüneburgban (223 000), valamint Pest (272 000) és az ausztriai Niederösterreich (236 000) volt a legtöbb olyan foglalkoztatott, aki saját országán belül, de egy másik régióba ingázva járt dolgozni. Vagyis e tekintetben előkelő helyre került Budapest, mivel feltételezhetően a Pest vármegyei ingázók többsége a főváros környéki településekből jár be dolgozni a városba, ami reggelente tapasztalható is az utak leterheltségén.

Hogyan is állunk az ausztriai ingázó munka terén?

Az Eurostat kitért arra is, hogy az emberek munkáért más országokba is ingáznak. Tavaly 2,09 millió 15–64 éves foglalkoztatott (az összes foglalkoztatott 1,1 százaléka) ingázott lakóhelyéről másik országba, ami némileg több, mint a 2021-ben kimutatott 1,94 millió. Ebben a körben is meglepetéssel szolgált az uniós statisztikai hivatal, hiszen bárt azt hihetnénk, hogy a legtöbb határ menti ingázó Magyarországról érkezik dolgozni Ausztriába, ez nem igaz. A kimutatás szerint egy francia régióból mennek a legtöbben át az osztrákokhoz dolgozni.

Az uniós intézmények elhelyezkedése és történelmi okok miatt, regionális szinten Belgiumban Luxemburg tartománya vezetett a másik országba ingázók legmagasabb arányával, ami 32 százalékos volt tavaly. Ezt követi Trier Németországban 18 százalékkal és Lotaringia Franciaországban 14 százalékkal. És itt a meglepetés: a franciaországi Franche-Comté és az ausztriai Vorarlberg 10 százalékkal szintén viszonylag magas százalékot ért el az ingázók száma tekintetében és a statisztika ilyen kontextusban meg sem említi Magyarországot.