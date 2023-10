Minden korábbinál aktívabbak a civilek a háború sújtotta Ukrajnában

Az orosz-ukrán háború kezdete óra csaknem 9000 jótékonysági alapítványt és 6000 civil szervezetet jegyeztek be hivatalosan Ukrajnában – jelentette ki Vjacseszlav Hardikov, az ukrán igazságügyi minisztérium állami nyilvántartási osztályának igazgatóhelyettese – írta meg a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Fotó: Sergei SUPINSKY/AFP

A szakértő arról számolt be, hogy sok újonnan létrehozott szervezet jelent meg az elmúlt bő másfél évben. Ukrajnában körülbelül kilencezer jótékonysági alapítványt jegyeztek be, annak ellenére is, hogy a háború előtti években a jótékonysági szervezetek nem voltak túl gyakoriak keleti szomszédunknál.

Ami a társadalmi szervezeteket illeti, a háború ideje alatt már mintegy hatezer civil szervezet jött létre, és a többségük azóta is működik

– emelte ki Hardikov.

Hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan aktívan akkreditálják a civil szervezetek különálló egységeit is. Ráadásul tavaly február 24-e óta a nemzetközi szervezetek és jótékonysági alapítványok 85 új képviseleti irodát nyitottak Ukrajnában. Hardikov kiemelte, hogy az igazságügyi tárca fontos célja az, hogy egyszerűsítse és megkönnyítse a civil szervezetek nyilvántartásba vételi eljárását, mivel ennek köszönhetően a szervezetek is hamarabb munkához láthatnak.