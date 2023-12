Az OPEC+ olajtermelők valószínűleg megállapodnak a jövő év elejére vonatkozó, legalább napi egymillió hordós kitermeléscsökkentésben, amelyet Szaúd-Arábia önkéntes további csökkentésének meghosszabbítása és a többiek kisebb mértékű visszafogása adna össze – közölte két küldött a Reuters hírügynökséggel a csütörtöki virtuális OPEC+-találkozó előtt.

Fotó: Maxx-Studio

Szaúd-Arábia, Oroszország és az OPEC+ más tagjai a világ kőolajtermelésének több mint 40 százalékát, napi 43 millió hordót hoznak felszínre. A kartell jelenleg napi 5 millió hordónyi csökkentést tart hatályban. A Reutersnek két, a találkozón részt vevő forrás is megerősítette, hogy előzetes megállapodás született a valamivel több, mint egymilliós csökkentésről. Ennek része a szaúdiak július óta érvényben lévő önkéntes – a többiekre nem kötelező erejű – csökkentésének meghosszabbítása, valamint kisebb hozzájárulások a többi tag részéről. Egy harmadik forrás szerint csütörtökön újabb csökkentésről állapodnak meg, számadat megadása nélkül. Az év végén nem csak a szaúdiak – most várhatóan meghosszabbítandó – kitermeléscsökkentése jár le, de az oroszok 300 ezer hordós vállalása is.

Szaúdi–orosz koalíció

Az irányadó Brent nyersolaj határidős jegyzései csütörtökön 1 százalékos emelkedés után 83,95 dolláron álltak, az OPEC+ újabb csökkentésére vonatkozó várakozásoknak köszönhetően harmadik napja emelkednek. A hírügynökségnek korábban nyilatkozó források közölték, hogy

a kartell célja a jövő év első negyedében napi egy-két millió hordóval csökkenteni a kínálatot.

Helima Croft, az RBC Capital Markets elemzője szerint Szaúd-Arábia nem akarja egyedül vállalni a további csökkentéseket.

El tudunk képzelni egy olyan forgatókönyvet, amelyben Oroszország és Szaúd-Arábia 2024 első negyedévéig meghosszabbítja a csökkentést, és ezzel tető alá hoz egy önkéntes kiigazításokra kész koalíciót

– mondta.

A kartell kénytelen visszafogni a kitermelését, ugyanis az árak a szeptember végi 98 dollár közeli szintről csökkentek, és egyre nőnek az aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy jövőre lassul a globális gazdaság, így lassul a fekete arany iránti kereslet növekedése. Erre utaló előrejelzést tett közzé novemberben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is, amely a globális GDP lassulása mellett az elektromos járműpark bővülését is a keresletcsökkentő tényezők közé sorolta.

A kitermeléscsökkentésről szóló megállapodást valószínűleg igencsak nehéz lehet – lehetett – tető alá hozni, legalábbis erre utal, hogy a csoport elhalasztotta a november 26-ra tervezett ülését. A csúszást az afrikai termelők kvótáival kapcsolatos nézeteltérés váltotta ki, amely kérdés valószínűleg azóta megoldódott.