Értékes nászajándékot kapnak Izraelben a katonaházaspárok

Egy nemzet polgárai mindig hálával tartoznak a katonáiknak, akik akár az életük árán is védik az országot. Izraelben ezt a hálát most teljesen új formába is önti a lakosság. Nonprofit szervezetek adománygyűjtést indítottak, hogy a befolyt pénzből értékes nászajándékot adhassanak azoknak a jegyeseknek vagy házaspároknak, akik a kötelező katonai szolgálat alatt találtak egymásra. A támogatást azok az aktív szolgálatot teljesítők kaphatják meg, akik az eljegyzés idején vagy a házasságkötéskor mind a ketten szolgálatot teljesítettek.