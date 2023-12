Az ukrajnai invázió óta ritkán mozdul ki a biztonságot jelentő orosz fővárosból Vlagyimir Putyin elnök, és szimbolikus jelentősége van, hogy az Öböl menti országokba még ebben a helyzetben is ellátogat. Az utazás minden bizonnyal erősíti az olajipari együttműködést. A szaúdi energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy Moszkva is végrehajtja az OPEC+-ülésen eldöntött termeléscsökkentést. Emellett Putyin a látogatással bebizonyíthatja, hogy nem sikerült Európának és az Egyesült Államoknak teljesen elszigetelnie őt.

Putyin gépe már landolt Szaúd-Arábiában

A Kreml tájékoztatása szerint Putyin találkozik az Egyesült Arab Emírségek uralkodójával, Mohammed Bin Zajed al-Nahian sejkkel Abu-Dzabiban, és Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban tárgyal Mohammed Bin Szalmán trónörökössel. Érdekesség az is, hogy a vizit éppen egybeesik a fosszilis tüzelőanyagok használatának csökkentése érdekében rendezett dubaji COP28-klímacsúccsal.

Win-win szituáció

A Kreml-közeli kutatóintézetek, elemzőházak gyakorlatilag az elnök gépének landolásával egy időben igyekeztek sikertörténetként beállítani az utazást.

Oroszország nincs nemzetközileg elszigetelve, és sok partnere és barátja van a világ különböző részein

– mondta Andrej Kortunov, a Kreml által alapított Orosz Nemzetközi Ügyek Tanácsának kutatási igazgatója. „A Perzsa-öböl az egyik olyan régió, ahol ezt a leghatékonyabban tudjuk demonstrálni” – tette hozzá.

A látogatás a közel-keleti országok számára is jó lehetőséget teremt arra, hogy demonstrálják: mindenkivel jóban vannak.

Például az egyértelműen Amerika-barát Abu-Dzabi is kinyilatkoztathatja, nemcsak Nyugaton vannak szövetségesei – mondta Abdulkalek Abdulla, az Egyesült Arab Emírségekben élő politikai szakértő.

A gyakorlatban Szaúd-Arábia a termeléscsökkentés megerősítését várja Oroszországtól, az OPEC+ döntése szerint ugyanis az első negyedévben napi 2,2 millió hordóval mérséklik a kitermelést.

Háborús álláspontok

Bizonyosan szóba kerül majd a Hamász Izrael elleni offenzívája, ebben Putyin határozottan eddig nem foglalt állást. Ugyanakkor a harcok éket vertek az Egyesült Államok és az arab nemzetek, köztük Szaúd-Arábia közé, a tömeges palesztin halálesetek és a mélyülő humanitárius válság miatt.

Moszkva támogatja Rijád azonnali tűzszünetre irányuló törekvését, és egy palesztin állam esetleges létrehozását egy zsidó állam mellett.

Érdekesség, hogy holnap Putyin Ebrahim Raiszi iráni elnököt látja vendégül, akinek országa támogatja a Hamászt.

Mire gondolhat?

Megfigyelők szerint arra is rávilágít az Öböl-körút, hogy Putyin egyre magabiztosabban lép fel, akár nemzetközi színtéren is, miközben lassan két éve tart az ukrajnai offenzíva, és a nyugati támogatás csökkenőben van, illetve az Egyesült Államokban is kiújultak a viták a háború finanszírozásának mérsékléséről.

Ugyanakkor tény, hogy Putyin utazási lehetőségei beszűkültek, mióta nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene, kizárólag hű szövetségeseit látogathatja.