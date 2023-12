Bár szerda délelőtt egy konténerszállító hajó összeütközött egy úszó híddal a Szuezi-csatorna keleti sávjában, a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán gyorsan meg tudták oldani a meghibásodást, és délutánra már zavartalan volt a közlekedés a csatornahatóság (SCA) szerint – írta a Reuters.

A Szuezi-csatornát legutoljára 2021-ben kellett lezárni egy hétig, ami súlyos következményekkel járt a nemzetközi kereskedelem számára.

Fotó: Mahmoud Khaled/Getty Images

A balesetet a One Orpheus nevű hajó okozta, a Szingapúrból Hollandiába tartó útja során meghibásodott a kormánylapátja. Ennek következtében a jármű a csatorna 2015-ben bővítésekor befejezett középső szakaszában összeütközött egy átmeneti úszó híddal.

Emiatt a délről érkező hajókonvojokat a csatorna eredeti ágára terelték, így az SCA szerint nem szakadt meg a forgalom a csatornán.

Az úszó híd a csatorna déli, egysávos szakaszán folyó munkálatok miatt volt felépítve, amely jelenleg bővítés alatt áll egy korábbi, 2021-ben bekövetkezett baleset miatt, amikor hat napig le kellett zárni a forgalmat.

Az Ever Given nevű hajó akkor a szűk átjáró mindkét sávját eltorlaszolta, teljesen elvágva az utat a Földközi- és a Vörös-tenger között. A baleset súlyos következményekkel járt a nemzetközi kereskedelem számára, ugyanis a fuvarozóknak így meg kellett kerülniük Afrikát, ami akár három héttel is meghosszabbíthatta volna az utazást.