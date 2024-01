A tavalyi év erőteljes normalizációs várakozásokkal ért véget, 2024 azonban mégsem a megszokott felé indíthatja majd meg a világgazdaságot, hanem sokkal inkább egy új fajta normalitás felé – mondta Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a davosi Világgazdasági Fórum záró panelbeszélgetésén.

A legjobb védekezés a támadás a világgazdaság Trump-biztossá tételére.

Fotó: AFP

Az eurózóna vezető jegybankára szerint az új normalitás különös együttállás mellett épülhet majd fel: a globális munkaerőpiacok továbbra is feszesek, a pandémiás időszak alatt létrejött megtakarítások nagy részét a lakosság már felélte, ezért a fogyasztás látványosan visszaesőben van, az pedig ugyan csökkent az elmúlt időszakban, a világkereskedelem még mindig nem tudott talpra állni a tavalyi mélyrepüléséből – ezt a folyamatot pedig a nemrég kirobbanó Vörös-tengeri feszültségek sem segítik.

A panelbeszélgetésen a résztvevőktől megkérdezték, hogy hogyan lehetne a világgazdaságot a lehető legjobban Trump-biztossá tenni, utalva ezzel a republikánus politikus várható novemberi választási győzelmére. Lagarde először látványosan forgatni kezdte a szemét, míg egy másik paneltag kifejtette saját álláspontját, majd úgy fogalmazott:

A legjobb védekezés a támadás. Erős hazai piacra, egységes európai gazdaságra van szükség. Tovább kell javítani a gazdasági együttműködést, és fontos lenne elérni, hogy az európai tőke Európán belül legyen befektetve a jövőben.

Az EKB feje kiemelte: természetesen fontos a zöld-átállást minden reálisan elérhető eszközzel támogatni, addig azonban kénytelenek vagyunk a fosszilis energiahordozókat is felhasználni, melyek rendelkezésre állnak.

Lagarde a panelbeszélgetés elején már leszögezte, hogy az EKB kamatdöntését megelőző csendes időszak miatt a jegybank politikájáról, kilátásairól nem mondhat semmit, ugyanakkor saját jövőre vonatkozó kilátásait korlátok nélkül megoszthatta a hallgatósággal.

Az európai jegybank kamatpályáját a piacok már anélkül is egyre biztosabban látják, hogy Lagarde friss információkat osztana meg róla: az EKB feje ugyanis nemrég a Davosi fórumon a Bloombergnek elmondta, hogy a szervezet minden bizonnyal a nyáron kezdheti majd meg monetáris enyhítési dömpingjét.

Lagarde a globális adóemelések létjogosultságával kapcsolatosan kiemelte: valóban jó lenne, ha emelni lehetne a vállalati adóterheket világszerte, de ebben a kérdésben már országhatárokon belül sincs egyetértés, nem hogy globális szinten. A világ különböző országainak különböző adórendszerei, más és más terhei vannak, így egységes döntésre nehezen lehet jutni.

A jegybankár ugyanakkor kiemelte: vannak már megegyezések ebben a kérdésben OECD-szinten, ezeket azonban sok ország még nem ratifikálta, szóval ezek törvénybe iktatása lenne az első lépés a kérdés rendezése felé.

Az EKB feje a világszerte megfigyelt de-globalizációs folyamatokról elmondta:

a globalizáció ugyan rengeteg embert kiemelt a szegénységből, sokakat ott is tartott.

A fragmentálódó világgazdaság, az új kereskedelmi kapcsolatok létesítése pedig sokak gondjai lehet akár megoldás is: a szállítmányozás költségeinek emelkedése a szektorálisan érintett munkavállalók bérnövekedéséhez vezethet, a hatékonyság helyét pedig a biztonság veheti majd át ezen a téren is, így a de-globalizációnak ugyanúgy lehetnek majd nyertesei is, mint vesztesei.