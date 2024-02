Kína hátba támadta Oroszországot: a három legnagyobb bankja súlyos szankciókat vezetett be

A három legnagyobb kínai bank beszüntette a fizetések elfogadását orosz pénzügyi szervezetektől – erről az Izvesztyija számolt be. Az orosz lapnak Alekszej Porosin, a First Group JSC vezérigazgatója, illetve Alekszej Razumovszkij, az Impaya Rus kereskedelmi igazgatója és Alekszandr Linnikov, a Nemzeti Fizetési Tanács igazgatótanácsának elnöke nyilatkozott a témában.

Kína hátba támadta Oroszországot: szankciókat vezetett be a három legnagyobb bankja. Fotó: NurPhoto via AFP

A cikk szerint a lépés súlyos, ugyanis olyan kínai bankok tiltották be a dolláralapú orosz utalásokat, mint az

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC),

a China Construction Bank (CCB)

és a Bank of China.

A nemzeti valuta alapú elszámolások a hírek szerint még zavartalanok, de úgy tűnik, további kínai bankok is szankciókat vezetnek be. Például a Zhejiang Chouzhou Commercial Bank bejelentette, hogy blokkolja az orosz tranzakciókat.

Miért vetettek ki szankciót kínai bankok Oroszországra?

Bankóriásokról van szó, amelyek ott vannak Kína legnagyobb pénzintézetei között. Ezek már 2024 eleje óta nem fogadnak be fizetési ügyleteket orosz hitelintézetektől, amelyeket nyugati szankciók érintenek. Ennek oka, hogy 2023 decemberének második felében hatályba lépett az orosz föderáció elleni 12. szankciócsomag. Ezt követően pedig megerősödött az amerikai hatóságok ellenőrzése. A kínaiak attól félnek, hogy amennyiben nem szankcionálják az orosz bankokat, az USA rájuk nézve is tiltásokat vezethet be, mivel továbbra is kapcsolatban állnak tiltólistás orosz bankokkal és oroszországi vállalatokkal. Kína logikusan a kisebbik rosszat választotta, miután a Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi mérleg jócskán meghaladja a Kína és Oroszország között fennálló volument.

A kínai bankok által alkalmazott gyakorlat totális.

Az ICBC, a CCB és a Bank of China is elutasítja az összes orosz szankcionált pénzintézettől kapott kifizetést, függetlenül attól, hogy azok melyik pénzügyi rendszeren mennek keresztül: az európai SWIFT-en, az orosz SPFS-en vagy a kínai CIPS-en.

Egyre nehezebb Oroszországból utalni

Ennek hatása jelentős, ugyanis az Oroszországból érkező kifizetések közel 40 százalékát jelenleg Kínába, valamint Törökországba indítják. Tavaly december óta a török ​​bankok szinte teljesen beszüntették az érintett orosz pénzintézeti műveletek elfogadását. Hasonló lépések történtek az Egyesült Arab Emírségek bankjainál is, ezek már meg is kezdték cégek és magánszemélyek számláinak lezárását.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy más orosz és kínai bankokon keresztül egyelőre továbbra is lebonyolíthatók az utalások. Ráadásul néhány nagy orosz bank már megnyitotta irodáit Kínában, ami nagyban megkönnyíti a tranzakciók teljesítését. Az is igaz viszont, hogy orosz szempontból a Kínával, Törökországgal és az Egyesült Arab Emirátusokkal való pénzügyi elszámolás egyre bonyolultabb, ha maradtak is még fenn fizetési lehetőségek.