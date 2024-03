A nagy édességgyártók, például a Hershey és a Mondelez a csokoládé helyett más húsvéti édességeket reklámoznak, mert félő, hogy a magas árak miatt visszariadnak a vásárlók az ünnepi költekezéstől, és ez veszélyezteti a profitjukat.

Csoki nélküli húsvéti édességek

Fotó: Shutterstock

Ennek máris vannak jelei, ágazati adatok szerint az Egyesült Államokban és a briteknél is visszaesett a csokoládé és más édességek „impulzusvásárlása”, így az olyan „édes” ünnepek, mint a halloween és a húsvét kiemelkedően fontossá váltak a gyártók profitja szempontjából.

A kakaó ára az elmúlt 12 hónapban megháromszorozódott a legfőbb termesztő régióban, Nyugat-Afrikában az extrém időjárási jelenségek és a babot pusztító betegség miatt, kedden májusi szállításra meghaladta a tízezer dollárt (3,6 millió forintot), amire még sosem volt példa. Mintegy 7 százalékkal drágult a cukor is – emlékeztetett tudósításában a Reuters.

Az árak csak emelkednek

A gyártók előre bejelentették, hogy az idén húsvétra is emelik az árakat , hogy ellensúlyozzák költségeik növekedését. Az időzítés azonban nem túl szerencsés, mivel a fogyasztókat egyre tudatosabb vásárlásra kényszeríti az évek óta magas és ellenállnak. Ezt igazolja, hogy a márciussal zárult egy évben a csokoládé ára az Egyesült Államokban már „csak” 10,4 százalékkal emelkedett éves összehasonlításban, míg az előző évben még 14,3 százalékkal.

A gyártók bejelentették, hogy húsvét előtt is emelik az árakat

Fotó: Guillaume Baptiste / AFP

A húsvét azonban a cégek reményei szerint kivétel lesz. Az Egyesült Államok a világ legnagyobb csokoládéfogyasztója, az édesipari gyártók szövetségének előrejelzései szerint az idei eladások is elérik legalább a tavalyi mintegy 5,4 milliárd dolláros szintet – igaz, elsősorban az árak emelkedése miatt, nem a mennyiségnek köszönhetően. (Egy dollár 365 forint.)

A halloween és a karácsony után a húsvét a harmadik legnagyobb alkalom az amerikaiak számára a csokoládé- és édességvásárlásra,

a közbeeső időszakokban azonban tavaly már 3,6 százalékkal kevesebbet vettek ezekből a termékekből, mint 2022-ben,

a húsvéti mennyiség viszont csak 0,1 százalékkal emelkedett.

Leváltják a csokoládét

Mivel a szülők a világ minden táján igyekeznek folytatni a hagyományokat, és édességet venni a gyerekeknek húsvétra, a gyártók igyekeznek minél több csokoládémentes alternatívát, például különféle süteményeket és gumicukrokat kínálni nekik – megfizethetőbb áron.

A szülők folytatni akarják a hagyományokat

Fotó: Shutterstock

A szupermarketláncok pedig a profit rovására próbálják növelni az eladásokat, az Egyesült Államokban a Target és a Kroger is a tavalyinál nagyobb árengedményekkel kínálja az édességet húsvét előtt.

Áremelkedés és zsugorinfláció

A többek között az Oreót, a Cadbury, a Milka és a Toblerone csokoládékat gyártó Mondelez nem csupán az áremelést fontolgatja, hanem azt is, hogy a „mennyiség változtatásával”, vagyis zsugorinflációval ellensúlyozza a költségek növekedését.

A chicagói székhelyű multielemzők szerint valószínűleg a jövőben arra is nagyobb figyelmet fordít majd, hogy nem kakaóalapú márkákba invesztáljon, ami annál is könnyebb, mivel már most is árul édes és sós kekszeket és egyéb nassolni valókat.

Az árak emelkednek, a termékek zsugorodnak

Fotó: Shutterstock

Jon Cox, a Kepler Cheuvreux független európai pénzügyi szolgáltató cég elemzője szerint

a prémium csokoládét gyártók, például a Lindt valószínűleg valamivel jobban járnak,

mivel a csokoládéjukon már így is magas az árrés, ami azt jelenti, hogy százalékban kifejezve kevesebbet kell emelniük az árakon, mint a hagyományos csokoládégyártóknak.

„De még ők is tapasztalni fogják az értékesítési volumen nyomását, és ez nem lesz könnyű év számukra” – tette hozzá.