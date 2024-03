A kínai kormány új irányelveket vezetett be, amelyek több amerikai csipgyártó, köztük az Intel és az AMD mikroprocesszorait is kitiltanák a számítógépekből és a szerverekből, mivel Peking a külföldi technológiák leváltását ösztönző kampányt indított – írta a Financial Times.

A kínai kormány a hazai termékeket részesítené előnyben / Fotó: Shutterstock

A legújabb beszerzési szabályok az Egyesült Államokban tett lépéseket visszhangozzák, ahol a kormány nemzetbiztonsági okokra hivatkozva több kínai vállalat ellen szankciókat vezetett be, blokkolta a fejlett csipek és kapcsolódó műszerek exportját, és a hazai gyártás fellendítésén dolgozik. A két ország közti feszültségeken ez a legújabb fordulat sem fog csökkenteni.

A tavaly decemberben meghozott törvények egyelőre olyan PC-k, laptopok és szerverek félvezetőit érintik, amelyeket a kormány és a hadsereg használ, az állami szervek pedig sietve alakítják át saját infrastruktúrájukat.

Peking irányelvei ugyanis csak olyan processzorokat és operációs rendszereket engedélyeznének, amelyek „biztonságos és megbízható forrásokból” származnak, amelyek listáját az állami tesztelő ügynökség, a Kínai Információs Technológiai Biztonsági Értékelő Központ hétfőn tette közzé: ezek közül mindegyik kínai vállalat volt.

A 18 jóváhagyott processzor között voltak például a Huawei és az államilag támogatott Phytium csoport csipjei – mindkettő szerepel Washington export-feketelistáján.

A kínai közbeszerzés megújítása egy bővebb katonai, kormányzati és állami szektorokat érintő technológiai stratégiának a része, amely „IT-alkalmazás-innováció” néven vált ismertté, és pár hónappal ezelőtti bejelentése óta már ki is bővült. Az állami tulajdonú vállalatoknak a felügyelő hatóság, az Állami Vagyonfelügyeleti és Vagyonkezelési Bizottság azt mondta, hogy 2027-ig be kell fejezniük a hazai szolgáltatókra történő technológiai átállást.

Tavaly óta az állami csoportok negyedévente jelentést tesznek az informatikai rendszereik átalakításában elért eredményeikről, és azt látjuk, hogy ez hamarosan a piac többi részére is ki fog terjedni

– írta Lin Qingyuan, a Bernstein kutatócsoport csipszakértője, aki szerint 2026-ban a teljes kínai szerver-ökoszisztéma 23 százaléka belföldön gyártott félvezetőket fog használni.

Az állam által irányított eltávolodás a külföldi hardvertől az amerikai vállalatoknak sok fájdalmat fog okozni Kínában, kezdve a világ meghatározó PC-processzorgyártóival, az Intellel és az AMD-vel. Kína volt tavaly ezen cégek legnagyobb piaca, az Intel 54 milliárd dolláros forgalmának a 27 százalékát, az AMD 23 milliárd dolláros forgalmának pedig a 15 százalékát adta.

Igaz, megpróbálhatnak felkerülni a listára, ám a követelmények ezt szinte lehetetlenné teszik. Az értékeléshez a vállalatoknak be kell nyújtaniuk termékeik teljes k+f-dokumentációját és kódját, ami túl nagy falat lenne a szabadalmaikat szigorúan védő cégek számára. Az állami tesztelőügynökség közleménye szerint ráadásul az értékelés legfőbb kritériuma a Kínában végzett tervezés, fejlesztés és gyártás szintje.